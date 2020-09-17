明日大嶼｜政界倡發債　經濟學者：要趁早　團體：成本轉嫁社會

政府在2018年《施政報告》公布「明日大嶼」計劃，提出填海1,700公頃，工程造價初步估算為6,240億。行會成員湯家驊接受訪問時稱，可參考機場三跑工程，透過融資及發債券方式取得資金，繞過冗長立法會程序。 本土研究社成員陳劍青稱，若透過發債劵融資，等同將工程成本轉嫁社會，市民日後或需要就人工島上的公共設施支付高昂費用，加上計劃隱藏成本高，社會或難負擔。 香港中文大學經濟學系副教授莊太量稱，發債劵融資不會降低成本，不過明日大嶼為「投資項目」，國際間透過發債投資是常見，而政府倘有意推行計劃，應趁仍有一定財政儲備時發債劵，以免日後評級下調增加債息成本。

有建議指，可透過發債劵方式為明日大嶼計劃融資。（資料圖片）

本土研究社陳劍青指，若透過融資發展「明日大嶼」，代表需要將人工島上的基建發展、公營服務外判，隨時令市民需要支付昂貴費用，類同西隧等情況；他又指出，發債券等同借錢，政府始終需要動用財政儲備還錢，形容將會令人工島成為「孤島」之餘，亦將成本轉嫁市民。陳劍青以三跑工程為例，當時為融資需要向離境旅客收取機場建設費。

政府早前稱明日大嶼工程造價初步估算為6,240億，陳劍青指，若計及各種基建工程、建設智慧城市等費用，造價或超過6000億元，甚至超過政府現有財政儲備、即8000多億元，憂慮計劃中的隱藏成本大，財政上難負擔。

綠色和平指財力不足 憂港評級遭下調

綠色和平資深項目主任連佩怡稱，明日大嶼涉及開支大，若大幅借貸將代表政府財力不足，令評級機構或會下調對香港的評級，影響投資者的信心。她又指出，推行三跑工程時，本港經濟前景明朗，有別於現時本港財政能力不足，擔心若融資借貸將為經濟帶來更大衝擊。她稱，根據早前與冠域商業及經濟研究中心發表的報告，政府若推「明日大嶼」或會在11年內會耗盡財政儲備，促請政府撤回計劃。

陳劍青指，若透過發債劵等融資方式，或將成本轉嫁市民。（資料圖片）

莊太量：應趁早發債劵 盧偉國：不應妖魔化計劃

香港中文大學經濟學系副教授莊太量指，以發債方式推展計劃最後均需要還錢，不會因此降低成本。他指，由於明日大嶼造價高昂，估計難以有發展商願意與政府合作發展，「夾唔到幾千億。」不過，他指出明日大嶼能夠帶動就業，有振興經濟作用，應將其視作一項投資；而過往不少國家亦透過發債投資，「債務高唔一定唔好。」他指，政府應趁現時仍有一定財政儲備發債劵，以免當日後儲備下降，被評級機構下調對港評級時，或提高發債利息，導致成本進一步增加。

立法會議員盧偉國指，過往政府亦有透過填海造地解決土地問題，不應將計劃「妖魔化」，加上明日大嶼的工程將攤分多年完成，當中亦可透過賣地等方式取得回報。他指，現階段應先進行可行性研究，透過融資方式則屬下階段的討論。

↓明日大嶼計劃概況↓

機管局當年為造價逾1000億元的機場三跑工程融資，推出債券及向銀行借貸。當中部份工程費用來自旅客徵收的機場建設費及機管局的營運盈餘，其餘約690億元則發行3年期零售債券、機構債券，及向銀行借貸得來。