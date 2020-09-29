劉遵義料GDP損失11.4%　籲不應持續派錢　撐明日大嶼及基建續上馬

新冠肺炎打擊香港經濟。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義今日（29日）表示，受疫情影響，預計今年全年的實際 GDP將損失高達 11.4%。不過，他認為若政府牽頭，並適時加大公共投資幅度，預期香港經濟可望於明年重拾正增長。 劉遵義又指，政府不應持續派錢，並有必要作大型的基建項目，又認為「明日大嶼」等大型基建應繼續上馬，「呢啲項目主要會自己賺返黎。」

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義。（資料圖片／吳鐘坤攝）

不應再派一萬元

劉遵義說，在長遠而言，政府有必要作大型的基建項目，例如三跑、填海等，並應增加公營及私營房屋。被問及財政儲備水平跌至8,000億元，「明日大嶼」等大型基建是否應繼續上馬，劉遵義認為，即使要借貸做項目，日後仍會有錢賺，可以當作是投資用途，「呢啲項目主要會自己賺返黎……要做嘅事不能省（錢）。」

劉又指，政府不應「持續派錢」，重點是創造就業機會及GDP，若一直派錢，刺激經濟效果會一直減低，「唔好隨便派，每個人（派）一萬蚊個啲，唔需要再做。」

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建議加大公共投資

劉遵義續說，雖然政府向市民派發一萬元，又推出「保就業」等措施，但經濟前景不明朗，單憑相關措施，並不足以維持社會總體需求。他認為，政府應加大公共投資，以提振總經濟及就業，包括考慮能快速上馬的公共投資項目，並使用本地勞力和資源，如翻新公共建築、出租公屋單位等。

此外，為應對人口老化，他又建議政府興建護老院，或附有外科及深切治療設施的醫院。同時，港府亦應加快普及電子政府服務，將現有政府文件全面數碼化，如出生、死亡、婚姻登記等。