旅遊氣泡｜新加坡4日遊近萬元　貴疫前兩倍　料可吸引一種客

新冠肺炎疫情影響下，喜歡外遊散心的港人似乎已餓遊很久，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，香港與新加坡就建立航空旅遊氣泡機制達成原則性協議，短期內終於有機會重拾飛行外遊的感覺。 可是，經過《香港01》記者計算，以往約3,000元購買機票住宿的星加坡四日三夜自遊行基本價錢，淡季的11月要花上近9,300元一位，加上需於出發前72小時取得檢查報告、又要花上半天等待發出當地機場的檢測報告，以及兩地疫情變數，是否吸引到一班精打細算的「旅遊精」出發，現時仍為未知知數。

香港與新加坡就建立航空旅遊氣泡機制達成原則性協議，短期內終於有機會重拾飛行外遊的感覺。（香港01記者攝）

港府日前公布已和新加坡政府就設立「旅遊氣泡」達成原則性協議，邱騰華今天（17日）在商台節目上表示，現與另外十國商討「旅遊氣泡」呈膠着，故除了仍在傾討中的澳門及內地之外，只有新加坡。

國泰來回機票$3297 周末貴逾倍

在無選擇情況下，料也會吸引部份港人外遊新加坡。《香港01》記者翻查網上訂購機票、酒店，經國泰航空網頁訂購11月份直航星加坡的機票，雙程價格平日為3,297元，若選擇周六出發，機票價格為7,167元。暫時只有逢星期二、四及六上午9時10分的一班航班出發；而12月份暫時每日有兩航班到當地，價格亦為3,297元至7,167元。

香港與新加坡就建立航空旅遊氣泡機制達成原則性協議，短期內終於有機會重拾飛行外遊的感覺。（香港01記者攝）

來回檢測花錢又需時

未來兩個月當地酒店價格暫時未有太大變動，以最方便的市中心地帶烏節路的三星酒店為例，11月至12月份每晚價格為約800元至1,000港元，連同早前所預算的4,000元檢疫費用（估計要四次)，快閃一轉4日新加坡旅遊基本需要約9,000元，較疫前只需約3,000元多兩倍價錢。

旅客要於出發前順利完成核酸檢測，經過差不多四小時的機程後，到達當地到指定地點進行檢測，相信又要花上一定時間，對本來想散心的旅客來說為一定的時間成本。

此外，當地亦有不少的防疫限制，當中商場設人流限制，以及當地的5人限聚令，現時未知若遊客違規後果。冬季將至，暫時亦難以估計及後的疫情發展，一切有不少未知之數。

香港與新加坡就建立航空旅遊氣泡機制達成原則性協議，短期內終於有機會重拾飛行外遊的感覺。（國泰航空網頁截圖）

立法會旅遊界議員姚思榮表示，有關旅遊氣泡推出後，首階段最會吸引一班商務客或探親人士；至於旅遊人士名額，暫時為未知之數。他稱新加坡或非港人外遊熱點，但認為此舉有一定象徵意義，「起碼可以畀其他國家或本地市民見到，係有重遊可行性，同做到嘅，加上部份高消費客，又有閒餘想外遊嘅市民嚟講，率先打卡都係有吸引性，短期有一定吸引力。」

他指現時應着手要處理的，相信是兩地市民可順利、方便的進行檢測方式、到達當地的規則，以及得到結果後入境的計算方法，「其實以72時內有效方式計，逗留當地旅行最多可為6日，但而家真係未有定案。」

港府於日前公布首個旅遊氣泡將快推出，姚思榮預計最快於一個月後，即11月中可以公布推出日期，今年內可重新出發，連同早前已經著手籌備的大灣區及澳門與港互通健康碼，今年內可外遊的選擇，相信只有以上三地。

估計日本明年開放沖繩旅遊

對於不少港人視日本為「第二個家鄉」，姚思榮表示，兩地當局仍未達到共識，暫時難以確定互通的時間，但認為當地考慮的逐步開放部份地區作為旅遊目的，是較可行的方式作為踏出的第一步，「應該係會開放沖繩地區先，因為係旅遊點同埋係獨立島嶼，之後先一步步開返，呢個可行性最大。」由於明年為補辦東京奧運，相信當地政府積極重開旅遊行業，明年首季有機會可重遊日本。