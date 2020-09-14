香島中學學生反修例口號作頭像遭停課　校長開腔：愛之深　責之切

九龍塘香島中學一名中四學生以「光復香港 時代革命」的政治口號，作網上課堂軟件個人簡介，上周二（8日）起遭勒令停課一周，若留校則須記兩個大過。 校方今（14日）終開腔回應事件，校長黃頌良向家長發學校聲明指，懲處是愛之深責之切，亦是對學生的未來發展負責任的態度，校方不願見到學生因為參與違法活動而自毁前途。他又強調，有既定校本機制，按性質和嚴重性及學生的態度作出相應懲處。 香島中學香港本土關注組則回應稱，校方處罰過於嚴厲，倘真誠愛惜同學，應慢慢教導，並非一刀切迫使同學離開校園。

香島中學一名中四學生以「光復香港 時代革命」的政治口號，作網上課堂軟件個人簡介，上周二（8日）起遭勒令停課一周，若留校需記兩個大過。（九龍塘香島中學官網截圖）

校長黃頌良：和家長尋求適切處理方法

黃頌良今日向家長發信交代事件，指有媒體引述自稱該校教師的訪問，聲稱獲校方授權，他強調事件仍在處理，亦不應披露學生私隱，校交保留法律追究權利。他又指，作為辦學75年的教育機構，處理學生違規行為有既定校本機制，按性質和嚴重性，及學生的態度作出相應懲處，讓學生能反思錯誤作出糾正，學校和家長一直保持密切聯繫，共同尋求適切處理方法，又強調校方注重學生品德教育，教導學生明辨是非，奉公守法，認同作為中國人的國民身分。

關注組：愛學生不是迫同學離開校園

香島中學香港本土關注組認為，校方處罰學生的方案過於嚴厲，校方曾發表將事件告知教育局，相信事件的嚴重性有目共睹，希望校方可以深切反省，明白同學為何如此關注事件，維護學校的言論與學術自由。

關注組續指，校方聲稱嚴懲同學是愛之深責之切，如果需要作出阻嚇性的懲罰，並不需要予以這麼嚴重的懲處，又認為校方如果真誠愛惜同學的話，是應該按照自己的理念去慢慢教導學生，並不是「一刀切」迫使同學離開校園。



關注組又質疑，校方聲稱會教導同學明辨是非，奉公守法，「請問校方能夠說明同學違反了香港哪一條法例？」他們又反問所謂的「明辨是非」，是否需要同學站在校方的立場。