政府擬停推專營的士　熊永達批計劃為三不像　業界現時難以經營

為改善的士業界質素，政府之前擬推出專營的士，但相關審議工作於上個立法年度，因時間不足而中止，近日政府更考慮暫停推動專營的士條例草案。香港的士業議會主席熊永達今早（19日）於電台節目形容，專營的士為「三不像」，無法解決網約車問題；而且現時的士經營情況，與推出草案時相距甚遠，在保費不斷上漲下，的士業難以經營。

香港的士業議會主席熊永達。(資料圖片／梁鵬威攝)

熊永達於港台節目《千禧年代》表示，政府無可選擇下，需要暫停推動草案。他續稱，當今情況與初時提出時有很大差距，現時不少的士無法租出，而且保費高昂，最高可達10萬元一年，形容「完全不可能經營」，政府不應「再搞大頭佛」。

熊永達又批評，專營的士為「三不像」，無法解決網約車問題，政府應考慮如何針對改善現有的1.8萬輛的士質素。