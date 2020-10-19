新冠肺炎．10.19｜15宗新增個案輸入佔14宗　印領館人員誤免檢疫

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今日（19日）15宗新冠病毒病確診個案，至今本港個案累計5,257，14宗為輸入個案，僅1宗屬本地，並與本地個案有流行病學關連，至於初步確診個案則少於10宗。 此外，衞生署今（19日）起租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心，為未能於同日取得檢測結果的入境人士提供住宿以等候檢測結果。

新冠肺炎｜印度領事館人員誤獲免檢疫後確診 醫生促遵四原則

【22:52】上周一名從印度抵港男子抵港後出示駐港領事館人員身份證明，採集深喉唾液樣本後獲豁免強制檢疫，乘坐專車回薄扶林花園居所，同日確診。衞生署其後才發現患者非屬可獲豁免強制檢疫的級別，須於酒店房間強制檢疫，今日（19日）就有關檢疫安排有誤致歉。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，從高風險地區抵港人士需符合四大原則，包括來港有絕對需要、不能在社區自由活動、接受檢測不能太寬鬆、不能乘坐公共交通工具。有區議員認為，必須暫停從高風險地區抵港人士的豁免檢疫權，直言「病毒不揀人，不會因身份而有特別待遇」。

新冠肺炎｜陳肇始晤多個醫療團體諮詢強制檢測 針對兩類人士

【22:42】多個醫療團體今日（19日）與陳肇始會面，討論強制檢疫安排。醫學會會長蔡堅在會後透露，政府現階段正聆聽各界意見，但目前為止似乎有意用《預防及控制疾病條例》推行強制檢測。另外會議亦討論冬季流感疫苗短缺問題，蔡堅說陳肇始會議上同意盡快與疫苗廠商協議，將部分供港疫苗分予私家醫生，估計一兩個星期內可以實行。

食環署首次檢控魚檔提供不潔共用毛巾 經營者最高罰款1萬兼入獄

【20:35】食環署人員今日進行巡查時，發現土瓜灣木廠街一間售賣魚類的持牌新鮮糧食店，為顧客提供不潔共用毛巾，違反《食物業規例》（第132X章）（《規例》）的有關規定，是食環署首次就有關情況向違例者提出檢控。

發言人表示，根據《規例》，所有經營食物業的人士，須時刻作出安排，使在業務運作中所使用或可能使用的一切物品保持清潔及不受有害物質沾染；而街巿魚檔或店舖提供共用毛巾予顧客使用，可能增加2019冠狀病毒病傳播的風險。食環署已加強巡查轄下街市及新鮮糧食店，確保有關人士遵照《規例》相關的規定。

新冠肺炎｜印度領事館人員抵港獲准免檢疫後確診 衞生署認出錯

【19:25】衞生署日前公布的個案中，上周四（15日）返港、編號5217的25歲確診男子由印度抵港，即日回到薄扶林花園6座後獲通知初步確診，產生不少疑團。按照衞生署規定，他應是等待檢測結果後，前往酒店檢疫14日。

衞生署衞生防護中心今晚發出回應指，患者抵港後向衞生防護中心人員提供其為駐港領事館人員的身份證明，相關人員遂按現行機制，以獲豁免檢疫人士身份作出檢疫及檢測安排。在機場的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，獲准離開，由領事館安排專車送返居所，根據衞生署的要求進行14天醫學監察。

衞生防護中心跟進時，從相關政府部門得悉雖然該名人士為駐港領事館人員，但並非屬於可獲豁免強制檢疫的級別。署方就有關檢疫安排有誤致歉，並已提醒相關人員應謹慎處理豁免強制檢疫安排，避免同類情況再次出現。

流感疫苗荒｜一文看清政府疫苗接種計劃詳情 合資格者可免費打針

【18:50】本港將踏入冬季流感季節，有市民擔憂在新型冠狀病毒肺炎仍肆虐的情況下，同時感染兩病或致病情嚴重，故已四出「撲針」，有私營醫療診所已有多達800人輪候打針，亦有私家醫生透露已用完全部存貨。

公營醫療系統亦有不同計劃，供合資格市民接種疫苗，本文詳列政府各項免費及資助流感疫苗接種計劃的詳情。

國泰裁員｜傳最快本周公布裁4000人 國泰港龍工會：人心惶惶

【18:35】新冠肺炎疫情全球肆虐，航空公司陷入史無前例的「冰河時期」，國泰、港龍早前已預告會裁員，惟至今尚未公布方案。《南華早報》昨日（18日）引述消息指，國泰希望於周五（23日）前公布重組計劃，包括裁員消息。另外，《香港01》亦收到消息指，今次裁員人數可能達4,000人。

港龍航空空勤人員協會回表示，尚未收到公司通知，直言「每個禮拜都有唔同版本」，同事間人心惶惶。

市民接獲聲稱由衞生署撥出偽冒電話 索取個人資料 衞生署已報警

【17:40】衞生署今日（19日）收到多名市民查詢，指稱收到來電顯示（+852 2836 0077）與衞生署顧客關係科熱線（2836 0077）相同的來電，來電者自稱衞生署人員，要求他們提供個人資料及出入境紀錄。署方澄清沒有撥出有關電話，已就事件向警方報案。

9月訪港客不足1萬人次 按年跌99.7% 旅發局推虛擬實景影片吸客

【16:24】新冠肺炎疫情重創本港旅遊業，根據旅發局最新數字，今年9月初步訪港旅客數字為9,132 人次，整體按年下跌 99.7%；而今年1至9月訪港旅客為355萬人次，整體按年下跌92.4%。

流感疫苗荒｜拆局：短缺三大原因 有市民棄等免費針9月底已接種

【16:18】未及11月，本港已出現流感疫苗荒，有連鎖診所明言已有800多名市民登記輪候。綜合醫生意見及社會現況發現，流感疫苗荒與三大原因有關。

有私家醫生反映，一方面有市民擔心同時感染新型肺炎及流感致病情嚴重；另一方面，亦有人因疫情發展未明，擔心之後會「無針打」，即使符合政府免費打針計劃資格，亦不願等候，提早於9月底已打針，這些憂慮致今年打針人數較往年高，打針時間亦較以往提早了一個月。

此外，亦有醫生指出，藥廠今年的來貨減少，然而不了解背後原因，加上外國有地區實行疫苗配給，估計今年是全球均現流感疫苗供應短缺；據悉有其中一間藥廠透露，最快一個月後或有新一批疫苗供港，但暫未有詳情。

流感疫苗荒｜15間連鎖診所僅兩間有貨 聯合醫務逾800人電話排隊

【15:49】本港新冠肺炎疫情未止，冬季流感又將至，雙重威脅使市面出現「流感疫苗荒」。記者今午致電全港15間集團式診所，當中僅兩間仍有流感疫苗存貨。聯合醫務中心公司全線診所均已斷貨，補貨無期。職員詢問記者需否留電話預約，「但係全公司已經有800幾人排緊，喺你前面等緊補貨打針。」有私家醫生稱，今年家長提早帶子女打針，現時已打針的人數約較去年增一倍。

今增14宗輸入個案 一宗本地個案與帝苑員工相關

【14:14】衞生防護中心公布，今日新增15宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今累計錄得5,257宗（包括一宗疑似個案）確診個案。新增的個案當中，有14宗曾於潛伏期身處外地，分別從九個國家入境，包括兩名外傭及三名機組人員。有輸入患者居於半山區雍慧閣及南丫島大灣南。

而餘下一宗本地個案，患者是21歲女子，與早前確診的尖沙咀帝苑酒店職員相關，由檢疫中心送院。本港連續三天無新增源頭不明的本地感染個案。衞生署表示，今日新增少於10宗初步確診個案。

靠赴英留學生支撐 國泰9月客量按年仍跌98.1% 明年運力不到50%

【13:07】新冠肺炎疫情下，全球航空業蕭條，國泰航空集團今日表示，國泰與港龍9月的載客量，按年跌98.1%；2020年首9個月的載運乘客人次，按年跌83.2%、運力下跌74.8%，收入乘客千米數則下跌81%。國泰顧客及商務總裁林紹波表示，夏天本應是乘客的出遊旺季，但至今的數據顯示，今年夏季的經營非常困難，9月份運力只為正常水平的9%，日平載客量為1,568人次。他又預料，2021年的客運運力，仍會低於50%正常水平。

【10:51】消息指，本港今日新增大概15宗新冠肺炎確診個案，沒有感染源頭不明個案，為連續第3天。

流感疫苗荒｜楊超發：疫苗需求增兩倍 流感針至少短缺3萬支

【10:10】冬季流感高峰期將到，加上新冠肺炎夾擊，令今年流感疫苗一針難求。西醫工會會長楊超發今早於電台節目表示，流感疫苗需求較過往多兩倍，有部分從不接種疫苗的病人，今年亦主動希望接種；而且部分過往於公立醫院接種的市民，今年亦到私家診所接種。他根據約200名醫生提供的資料指，現時疫苗至少短缺3萬支，擔心影響本周開展的流感疫苗學校外展計劃，希望政府可考慮先借出公院疫苗。有聽眾表示，以往全家均有注射流感疫苗，惟今年致電廿間診所查詢，僅一間表示有疫苗。

新冠肺炎｜華逸酒店成等候檢測中心 區議員斥政府先斬後奏

【09:30】新冠肺炎疫情反彈，衞生署公布日前公布，將於今日起租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心。鄰近的私人屋苑藍澄灣日前有居民反對徵用酒店。葵青區區議員郭子健今日於港台節目《千禧年代》上稱，私人屋苑藍澄灣鄰近華逸酒店，步行距離少於一分鐘，而旅客離開酒店時需要經過屋苑大堂。他又批評政府「先斬後奏」，一直未有就選址回覆他們。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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