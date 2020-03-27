警用古法拘鄭麗琼　胡漢清：不要呃自己法律過時唔用得

中西區區議會主席、民主黨鄭麗琼被警方指違反《刑事罪行條例》第9條及第10條「具煽動意圖」罪，昨凌晨被警員上門拘捕。是回歸以來首次引用煽動罪，警方被質疑以殖民地「惡法」拘控民主派人士。 基本法研究中心主任胡漢清不點名批評有人指政府使用「過時」法律拘捕鄭麗琼的說法，是自欺欺人，指等同聲稱市民由刑事法律保護，但當有人被刑事罪行侵犯時，卻不能引用刑事法律檢控，是欺騙社會的說法，更稱如果法律能夠過時的話，案例書沒有必要存在。胡漢清質疑法律過時論「咩意思？該法律究竟有定冇？」，並稱「不要呃自己因為法律過時而唔用得」。

胡漢清不點名批評有人指政府使用「過時」法律拘捕鄭麗琼的說法，是自欺欺人。（資料圖片／羅家晴攝）

胡漢清表示，《刑事罪行條例》第9條及第10條是普通法產生的法律概念，是大英帝國留下的法律，所有前英聯邦的國家都有類似條例，並非只有香港獨有。而此法律的目的是維護市民及國家安全，許多國家如馬来西亞及新加坡亦依然執行。香港方面，港英時期如處理六七暴動時有執行過該法律，但回歸後就沒有執行。

胡漢清又表示，法律「無藍色黃色，法律女神戴上眼罩，睇唔到你係咩色」，認為不管是市民還是警察、議員，犯下罪行就要被檢控，議員亦沒有刑事豁免權，符合人人平等的原則。而如果認為某條法律不符合國際公約，可以經法庭審判、及提出中止聆訊，並解釋該法違反那一條國際公約，稱不要政治化法庭。

稱批評該法例者 不接受中央主權

他指，港英時期沒有人批評或提出廢止該條例，但回歸後就有聲音批評，認為批評者不接受中央主權。胡漢清指所有國家都有保障國家安全的法律，否則「日日都可以揸槍起義」，認為反對者可提出應參考「邊一套其他國家保護主權的法律」。

指引用該法例「好過被視為洪水猛獸的23條」

他續指，有反對《基本法》23條立法的人士稱現行法例已經足夠保障國家安全，如是者，根據現有法律下，引用《刑事罪行條例》第9條及第10條恰當，否則需要就23條本地立法或或引用內地法律，以保障國家安全。胡漢清批評，有反對聲音在需要引用本地法律執法時，被批評條例過時，認為該法律有案例，是港人所熟悉，「好過被視為洪水猛獸的23條」。

胡漢清認為，相信兩會開會時將討論香港23條立法，因為現時國際社會注意香港情況，如美國國會會監管甚至制裁香港特區政府人員、取消獨立關稅區等。他更批評有立法會議員向美國國會提供證據的舉動，是侵犯中國主權及自毀長城，質疑美國利益是否與中國利益一致。