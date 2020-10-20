林鄭撐明日大嶼填海　林超英籲勿硬推增矛盾、視提意見為「對抗」

建制派早前傳出中央有意在珠海桂山島填海，為港解決房屋問題。特首林鄭月娥日前接受訪問時指「無聽過」，更稱「填海幾乎不用想，因為習近平主席表明保育很重要」，但認為與其在內地水域填海，不如積極發展明日大嶼計劃。 天文台前台長林超英今（20日）在網誌指出，政府必須先理順民間質疑，才可以要求任何與工程有關的撥款申請，否則將製造社會躁動。他希望政府不要視提意見者為「對抗」，也切勿以硬推方式行事，否則只會令內部矛盾加深加重。

林鄭月娥接受專訪，稱對造地問題感「辛苦」。（資料圖片/張浩維攝）

林鄭早前接受傳媒訪問，慨嘆現時造地工作很「辛苦」，因為香港政治氣氛、保育意識高漲，過去社會對維港、濕地、文物保育等較不緊張，但現今社會「有一班人為此與政府對抗而拖慢進度」，現時土地開發工作比1997年「起碼艱難十倍八倍」。

林超英在網誌回應有關言論，認為若全民只有歌功頌德，「恐怕是政府受單向思想誤導、忽視負面因素、犯大錯的最危險時刻」。

林超英指出，政府必須先理順民間質疑，才可以要求任何與工程有關的撥款申請，否則將製造社會燥動。（資料圖片 / 李澤彤攝）

冀官員勿視提意見者為「對抗」

當習近平表明保育很重要，林鄭一方面指桂山島填海不可行，另一方面又指香港應大規模填海，林超英不禁指反映特首認為破壞海洋生態在香港不是問題，本港的管治思維是犧牲生態搏取所謂「發展」。

他再次引述民間質疑，指建人工島沒有需要、新界已有千頃計土地荒置、填海造價較新界收地貴十倍甚至百倍、填海時間長及耗資太多、破壞海洋生態等，認為民間提出應先行科學地論證人工島是否解決屋荒的最佳方案，以及要求政府解答何以多個負面因素不足以否定人工島方案，是非常合理、不存在貶低政府的意思，希望官員不要視提意見者為「對抗」。

林超英最後重申，政府必須先理順民間質疑，才可要求任何與工程有關的撥款申請，否則將製造社會燥動，「過去幾年香港已經受夠了衝擊，七勞八損，再來一次我們承受不了啊。」