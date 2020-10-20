尹兆堅批港府「病態豪賭」明日大嶼　盧偉國：未聞桂山島填海

早前有傳中央有意在珠海桂山島填海，撥地予香港協助解決房屋問題，但特首林鄭月娥接受專訪時稱「無聽中央講過」。 經民聯主席盧偉國表示，未曾聽聞桂山島填海計劃，認為桂山島因為地理位置所限，未能如大嶼山中部水域人工島般做到交通樞紐角色。 民主黨尹兆堅批評，港府低估了明日大嶼的造價，亦高估了其帶來的效益，他形容計劃是「病態賭徒式豪賭」，若發債融資則等於「借錢去博一舖」，認為政府不應堅持推進這具爭議填海計劃。

盧偉國在港台節目《千禧年代》上表示，房地產協會曾就桂山島填海計劃作研究，但該會並非排除在香港填海的選項，他認為桂山島因在內地水域，距離香港較遠，未能如大嶼山中部水域人工島般做到交通樞紐角色。

盧偉國同時指，內地並非無填海造地，香港開埠以來亦有逾7千公頃的土地是填海所得，本港有3成人正住在填海區，亦有7成經濟活動是在填海區上進行。至於近年的填海計劃則有東涌東發展區及機場三跑的600公頃土地，盧偉國強調有關計劃的填海成本約為每公頃1億元，認為效益頗高。

尹兆堅在同一節目上指，政府應運用土地收回條例，收回地產商持有逾1300公頃的用地，不應推進具爭議的明日大嶼填海計劃。他認為，林鄭所形容造地要「打鋪大」，「係打大自然，唔打大地產商」，認為她口中的保育概念是笑話。