超級單車徑｜上水至元朗狂推車　古洞更藏致命盲點　4大伏逐個掃

連接屯門至馬鞍山，全長60公里的「超級單車徑」上月29日完全通車，本應是單車發燒友及市民福音，踩單車散心之餘可欣賞郊野美景，順便運動打卡，惟古洞一段卻為人詬病，短短1.5公里路程有13個斷口，若要跟足法例，每隔數十米便要不斷的上車及落車。其中河上鄉路口更藏可致命盲點，大型車輛及單車各在轉角處卻看不到對方，如收掣不及，後果或不堪設想。《香港01》找來單車資訊網單車政策關注組成員羅振奇，為大家掃出四大伏位！

連接屯門至馬鞍山，全長60公里的「超級單車徑」上月29日完全通車，本應是單車發燒友及市民福音，踩單車散心之餘可欣賞郊野美景，順便運動打卡，惟古洞一段卻為人詬病。（周景文攝）

第一伏：斷截禾蟲推車徑

+ 3 + 3 + 3

由雙魚河進入青山公路古洞段開始，一直至洲頭村路交界，經記者現場實際點算， 1.5公里左右的路段就有13個斷口，涉多個車輛及行人出入頻繁的路口，單車徑被截斷，最短一截更只得20多米。羅振奇指，單車徑頭尾都有「終止」的標示，按法例車手須落車推車過路，「但部份人或貪方便沒有落車，很容易一出馬路沒留意車輛就造成危險，但即使他乖乖地在終止位置落車，後方的人會否收掣不及突然撞上呢？」

其實根據政府道路設計指引，在必須減速及下車的路口，單車徑連接行人路的路壆最少高5厘米，並有護欄或膠柱將通道收窄至75厘米。此設計目的，志在不為單車手構成危險同時，又令他「不太舒適」，提醒他不可長驅直進，要落車再過路。如在無須下車，但要減速慢駛的路口，則不會設路壆，只用膠柱將路口通道收窄至110厘米。

第二伏：人車爭路

路口多，人車爭路自然多，記者更曾目擊，有私家車在等候駛出公路時，與跑步人士及單車手路口遇上，惟所有人都仍堅持前行，跑步人士就在馬路中車與車之間窄位穿梭，險象環生。羅振奇指該道路優先權是先歸於汽車，因為單車徑有終止標示完結，再有一小段行人路接駁馬路，「有盲人磚的位置就輪到行人優先，單車手在那位置應該要落車變成行人」。

第三伏：河上鄉路大盲點

單車徑其中一個斷口為河上鄉路與青山公路交界，但路口兩旁均被竹林及變電站建築物擋着成為盲點。有見不論駕駛人士還是單車手，到路口才驚覺有車衝出，要急剎甚至倒車，才不致被撞飛，如一時大意未及時減速，後果或不堪設想。羅振奇建議，市民到不熟識的路段，最好還是提早減速下車，留意交通情況再推車過馬路。

第四伏：消失的指示

斷斷續續的單車徑之間，很多隔着超過一百米長的行人路或私家路，例如古洞鄉公所對出及松園寮屋區一帶，如非「熟路」或有車隊可跟，在部分單車徑終止後會看不到下一段單車徑的起點，容易令人迷失方向。近日加設了不少臨時路牌指示元朗及上水的方向，惟部分已脫落掉下。

而在青山公路洲頭村路交界有一個路口，騎單車人士須下車等紅綠燈過馬路，每逢周末及假日就會擠塞，羅振奇實測時發現，洲頭段單車徑為很長的斜路，「但斜路由頂落到燈口期間，都沒有任何標示叫單車人士減速，如果一直衝下來，到最後五米才看到有箭嘴及慢駛的標示就已經很遲，收掣不及就會撞上行人路甚至衝出馬路」。他建議，若可提早於路面加一些標示，或利用「龍門架」加設路牌提醒，就會較安全。

運輸署指，自上月29日至今共接獲五宗有關青山公路古洞段及洲頭段單車徑的意見反映或投訴，主要涉及單車徑或路口設計及工程進度，其中兩個案已轉介土木工程拓展署跟進。

土木工程拓展署回覆指，已沿元朗至上水的新單車徑增設臨時方向指示牌，提醒道路使用者注意交通安全，又會陸續安裝永久方向指示牌，又會與運輸署檢視較繁忙行車路口的情況，制訂相應改善措施及工程。

如果10分為滿分，羅振奇給這段單車徑6分，勉強合格。他坦言有單車徑比以往踩在馬路上安全，但設計上仍有不足，提醒單車手可自備「車cam」，萬一有任何事情都方便釐清權責。

根據警方數字，今年截止8月，新界北總區發生與單車有關的交通意外，比去年同期上升47.2%，當中七宗更是致命意外。