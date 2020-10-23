環時職員機場遇襲案｜付國豪稱擔心遇不測　被襲時曾自言自語

《環球時報》職員付國豪去年8月在機場反修例活動受襲案今午（23日）續審。控方繼續向付播放涉案片段，付稱當時曾自言自語，因為當時難料情況會否惡化，於是說了自己的家庭情況、很愛家人等說話，他一直被襲，直至救護人員到場將他送院，後來他基於安全考慮，決定返內地才繼續接受治療，機管局人員更將尋回且屬於付的財物送到深圳醫院給他，當中包括「我愛香港警察」的藍色上衣。

被拍時自言自語因怕遇不測

控方下午繼續向付國豪（29歲）播放涉案的片段，當中顯示他被綁上行李車後的情況，行李車一度被推到牆邊，並拍到付自言自語。他解釋，當時不知道會否發生更嚴重的情況，於是說了些想說的話，包括他是誰、家庭情況以及很愛家人等，希望可以被記錄下來，以防他遭遇不測，無法與家人再會。

付又指，在行李車期間，有人曾拿其手機放到他手上，意圖用他的拇指解鎖，由於手機內資料涉及他的私隱，所以他不願配合，並自行向右跌。他被綁在行李車上期間也被淋水。

付國豪遇襲經過。(詳看下圖)

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被抬上擔架仍遭襲擊

付稱，他側躺在地上時，繼續被人襲擊、腳踢，他全身都感到疼痛，包括被索帶綁著的手腕及腳。他續指，救護人員後來到場，並將他抬上擔架，但他仍繼續被硬物襲擊，後來他被送往北大嶼山醫院。

送院後曾自行離開

不過被送到醫院後不久，付便自行離開，他解釋，由於機場內仍有3名同事，他擔心同事安危，於是想離開醫院與他們會合，但走出醫院之際，他見到其同事，所以再折返醫院接受治療，後來他被轉往瑪嘉烈醫院。

機管局為他拾回撐警上衣

付亦解釋，他與《環球時報》及《環球網》取得聯絡後，同事認為他盡快離港會較安全，於是他拒絕在港接受跟進治療，並在8月14日返內地。他返回內地後，在深圳一間醫院留醫3日，其傷勢現已痊癒。後來，機管局職員更將尋回的財物送到深圳醫院，並交還給付，當中包括「我愛香港警察」的藍色上衣。

4名被告依次為賴雲龍（20歲，兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲，兼職司機及建築工）及黃逸豪（29歲，測量師）。首3名被告同被控一項暴動罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，黃逸豪則被控非法集結罪。黃與畢慧芬另各自被控一項非法禁錮罪。

聆訊下周二繼續。

案件編號：DCCC812/2019