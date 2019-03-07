【骨灰龕發牌】志蓮淨苑牌照今審議　只有3類人士骨灰可安放其中

私營骨灰安置所發牌委員會今天(7日)舉行第三次審批會議，審批黃大仙志蓮淨苑普同塔的牌照申請，委員會指，場地已獲規劃署、消防處等部門審批，符合牌照規定及要求。不過，場地只可安置3類人士的骨灰，分別是志蓮淨苑的已故出家人；志蓮淨苑護理安老院的已故院友；與志蓮淨苑關係密切、有緊密聯繫、對志蓮淨苑長期支持或對香港有重大貢獻的已故出家人。

私營骨灰安置所發牌委員會賴黃淑嫻 （右一)表示，志蓮淨苑普同塔已獲規劃署、消防處等部門審批，符合牌照規定及要求。 （私營私營骨灰安置所發牌委員會網頁截圖）

私營骨灰安置所發牌委員會賴黃淑嫻表示，志蓮淨苑普同塔已提交足夠的證明文件，骨灰所辦職員視察後，認為場內實況與圖則相符，沒有發現不符的地方，而場地亦已經規劃署、消防處、環保署、機電工程署等部門審批，她稱，根據根據所有有關部門，場地符合牌照規定及要求。

不過，場地只可安置3類人士的骨灰，分別是志蓮淨苑的已故出家人；志蓮淨苑護理安老院的已故院友；與志蓮淨苑關係密切、有緊密聯繫、對志蓮淨苑長期支持或對香港有重大貢獻的已故出家人。

志蓮淨苑代表(左一及左二)指，一些對本港社會有重大貢獻，如對社會民生、安定作貢獻，建設良好居住環境者，志蓮淨苑都本著一份報恩的心，希望把這些人士納入範圍。 （私營私營骨灰安置所發牌委員會網頁截圖）

發牌委員會成員、測量師龐錦強提問有關「對香港有重大貢獻」的評定機制，志蓮淨苑代表指，一些對本港社會有重大貢獻，如對社會民生、安定作貢獻，建設良好居住環境者，志蓮淨苑都本著一份報恩的心，希望把這些人士納入範圍，不過由於資源有限，志蓮淨苑會設立一個由董事、志蓮淨苑出家人組成的小組，根據準則審批申請。

志蓮淨苑會確保春秋二祭時有足夠人手工作

發牌委員會成員、工程師何賜明就問到志蓮淨苑如何處理春秋二祭的人流問題，志蓮淨苑代表表示，在春秋二祭時，會確保有足夠人手工作，包括有保安分3個位置站崗，入口亦有保安控制室，當在入口發現有人流超標時就會截龍，實施人流管制。志蓮淨苑代表相信，即使普同塔每層有人數上限規定，仍可處理吞吐量，並強調佛寺、普同塔屬兩個入口，相信屆時可分隔開到佛寺參拜的善眾，管理好人流，志蓮淨苑在春秋二祭期間最少有3名職員負責監督員工。

志蓮淨苑普同塔(圖中紅框位置)可安放的骨灰份數為6633份。 (志蓮淨苑網頁截圖)

志蓮淨苑普同塔位於香港九龍黃大仙鑽石山志蓮道3號內之指定位置(新九龍內地段6183 號)，由志蓮淨苑營辦，骨灰安置所佔地約553.742平方米，總樓宇建築面積約376.149平方米，共有1座三層高的骨灰安置所大樓，沒有冥鏹爐。普同塔可安放的骨灰份數為6633份，現時已安放的骨灰已有1731份。

翻查資料，2011年志蓮淨苑申請龕位准許時，曾遭人反對，有聲音擔心龕位不公開發售，或會淪為富貴捐獻者的龕位，有利益輸送之嫌。

《私營骨灰安置所條例草案》自2017年6月生效，規定私營骨灰龕場必須領有牌照或相關文書才能繼續經營，發牌委員會共收到144份申請，今年1月起陸續審批。