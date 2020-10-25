新加坡樟宜機場兩員工確診　或礙旅遊氣泡進度　梁子超：有待觀察

港府早前宣布與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「旅遊氣泡」，恢復旅客往來，毋須接受強制檢疫。不過，新加坡樟宜機場第三航廈今日（25日）有兩名工作人員確診新型肺炎。 呼吸系統專科醫生梁子超表示，雖然新加坡的情況「少少令人擔心」，但認為仍要觀察數天，若無出現大型的社區傳播，料對當地疫情未必會有大影響。旅遊業議會主席黃進達則表示，不擔心有關事件會影響「旅遊氣泡」進度，又指不少港人渴望外遊，相信「旅遊氣泡」仍有一定市場。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

梁子超指出，上述的兩個個案並無明顯關係，明言：「係有少少令人擔心。」不過，他認為仍要觀察當地的傳播情況數天，以了解有否機會傳入社區。若無出現大型的社區傳播，料對當地疫情未必會有大影響，「要再睇多幾日，睇睇新加坡整體嘅疫情發展，先可以評估今次情況。」

香港有機會發生同樣事件

梁子超又指，香港與新加坡都是國際航空的樞紐，無論直航或轉機旅客，都有機會抵達兩地，從而構成風險，「今日發生係新加坡嘅事，唔排除香港隨時都有機會發生。」

他認為，恢復國際航空時，難以完全避免輸入性的局部傳播，故必須要有機制，以盡早發現有關患者，避免病毒滲入社區。他建議，機場所有的工作人員，不論地勤或商店職員都應有工作指引或篩檢。

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相信「旅遊氣泡」仍有市場

旅遊業議會主席黃進達表示，不擔心有關事件會影響「旅遊氣泡」進度，又指在計劃下，已設下多重把關，例如出入前要先檢測等，相信已有足夠保護。他又指，不少港人渴望外遊，相信「旅遊氣泡」仍有一定市場。

旅遊事務署回覆指，香港與新加坡兩地政府正積極進行商討，以期於未來數周為「航空旅遊氣泡」的各項安排敲定細節，會在致力保障兩地公共衞生的前提下，恢復往來。發言人又指，兩地政府會適時公布「航空旅遊氣泡」安排的生效日期和實施詳情。