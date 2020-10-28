新冠肺炎｜內地封區隔離檢測　8類人定期採樣　港強制檢測可學？

因應本港新冠肺炎疫情，食物及衞生局局長陳肇始昨日（27日）表示，正研究推行強制檢測，三大方向包括有輕微病徵人士、疫廈居民、高風險群組，會參考外地經驗。 有專家指出，初期病徵是十分主觀的，認為目前本港防疫瓶頸在於未能推動市民「願檢盡檢」，認為「便利」和「效率」才是根本動力，如提供全天候採樣服務，及在24小時內有檢測結果。 翻查資料，目前外國的強制檢測層面，均主要針對入境旅客，只有內地有最相關經驗，制定8類重點人士須定期例行檢測，早前有內地市曾因出現新確診個案，而展開全市檢測，有地區甚至需封鎖式管理。

據陳肇始說法，當疫情到了「非常時期」，便應推行強制檢測，目前政府正研究相關法律框架及人權等細節，三大方向包括：有輕微病徵市民；或者是同區或同一棟大廈爆疫；或者高風險群組人士。她稱，政府會聆聽私家醫生及市民的意見，正留意外地不同方法，評估哪些方法有效。

梁子超︰須做到24小時內有檢測結果​

呼吸系統專科醫生梁子超認為，港人的防疫表現不差，癥結應是如何令「願檢盡檢」普及，因為病徵是不明確且是主觀的，而根本問題是本港現時的檢測服務不夠方便和快速，令個案診斷滯後，如門診派樽服務延長時段，並且做到24小時內有檢測結果，相信才能推動市民「願檢盡檢」，從而更有效及早追蹤傳播鏈。

梁子超認為，毋關是否強制，如不改善檢測效率，加上進一步放寬社交措施，憂再爆疫。

內地嚴封小區隔離檢測

翻查資料，目前外國的強制檢測層面，均只針對入境旅客。只有內地有最相關經驗。內地採取小區封閉管理形式隔離檢測，居民不能隨意走動，直至小區確診「清零」。包括率先爆疫的武漢市，一小區於5月再現廿宗確診，5,000名居民即被限制外出，直至檢測結果呈陰性，始可憑當局簽發的復工證明進出小區。

北京6月疫情反彈後，當局分四批次對「應檢盡檢」人員檢測，包括爆疫市場人員，及一眾提供公共領域服務人士、已上學的師生等，54個小區於7月初才獲解封。新疆自烏魯木齊市於7月曾爆疫，被宣佈進入防控「戰時狀態」，須封市全面檢測。之後，新疆每隔一至兩周須作常規檢測普查。

規定發燒病徵須定期檢測

國家衛健委於6月宣佈，有8類重點人士屬「應檢盡檢」，須定期例行檢測，包括「密切接觸者、境外入境人員、發熱門診患者、新住院患者及陪護人員、醫療機構工作人員、口岸檢疫和邊防檢查人員、監所工作人員、及社會福利養老機構工作人員」。此外的人屬「願檢盡檢」，由各地按情況調整優先檢測人群，並須定期進行人群抽樣檢測。

新加坡指明處所強制用追蹤App

另外，即將與本港推行「旅遊氣泡」的新加坡，未有推出強制檢測，惟有其他強制方案，於3月推出「Trace Together」手機App，6月起規定有外國工人宿舍的僱主及宿舍經營者，須確保員工下載並使用最新版本。近日新加坡下令，所有進入電影院人士須使用該App，寬限期為三周，由11月16日開始屬強制措施。日前有當地傳媒報道，有關措施擬今年底會擴至所有公眾埸所如餐廳、學校、商場。惟有關私隱爭議不斷。

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