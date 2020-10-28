新冠肺炎｜累計62名港醫護確診　因工感染索償達217宗運輸業最多

食物及衞生局局長今日（28日）透露，截至10月25日，本港累計有62名醫護人員確診新型冠狀病毒肺炎，其中39人於公立醫院工作，大多數料屬社區感染而非院內感染，另23宗報稱於私家醫院或診所工作。 而截至9月底，勞工處只接獲217宗疑因工受感染的僱員補償個案，其中以運輸、倉庫、速遞服務業佔最多，共63宗個案，其次為金融、保險、地產業，共58宗個案。

有23宗確診患者報稱於私家醫院或診所工作。（資料圖片／張浩維攝）

立法會醫學界議員陳沛然提問，有關本港新型肺炎確診個案的統計數據，以及各行業受感染的情況。食物及衞生局局長陳肇始書面回覆提問時透露，截至10月25日，共有39宗確診個案報稱於公立醫院工作，包括兩名醫生、11名護士、26名支援或行政職系人員，當局指，大多數個未相信源自社區感染、非院內感染。

衞生防護中心亦錄得23宗報稱在私家醫院或私營診所工作的個案，當中無按醫護及專職醫療人員劃分的分項數字。

至於因工感染的數據方面，勞工處數字顯示，截至今年9月30日，共接獲217宗懷疑因工感染新型肺炎的僱員補償個案，其中以「運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、資訊及通訊業」佔比最多，有63宗聲請，其次為「金融及保險、地產、專業及商用服務業」，錄58宗；而「公共行政、社會及個人服務業」亦錄得49宗。

勞工處收到215宗個案的僱主呈報，其中一宗已支付補償款項，另16宗個案因僱員撤銷申索或沒有回應該處而未能繼續跟進，餘下個案則仍在跟進中。

第三波疫情以長者確診個案較多。（資料圖片／梁鵬威攝）

染疫亡者數目以80-89歲最多 本地個案近4成源頭不明

食衞局亦同時透露，本港由年初至10月25日的確診個案及死亡個案年齡分布，其中1名患者逾100歲，最多患者的組別是「30-39歲」，有877人確診；而死亡個案則集中在60歲或以上人士，當中42名死者均屬「80-89歲」組別。

衞生防護中心數字顯示，截至10月25日，共錄得3,849宗本地或可能本地個案，當中1,485宗、38.5%個案屬源頭不明。群組方面，有160個涉及5宗或以上個案的群組，當中逾120個群組涉及5至9宗個案，大部份涉及家庭、朋友或工作場所群組。

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