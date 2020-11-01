承啟道及彩虹邨行人隧以新技術貫通　黃偉綸料明年中完成工程

為方便行人來往啟德和附近地區，政府正興建一條連接承啟道及彩虹邨的行人隧道。發展局局長黃偉綸今日（11月1日）於網誌透露，工程首次引進新的「矩形隧道鑽挖機」技術，當中由重約90噸，如4部滿載乘客雙層巴士的鑽挖機推進鑽挖，近日相關工程順利完成，預料隧道可按計劃於明年中完成，之後其他工程項目，亦會採用相同技術，提高施工安全和效率。 另外，疫情下建造業生計亦受影響，黃偉綸表示，2019／20立法年度已通過逾1,700億元的工程撥款，逾六成項目已開工，其餘則已開展招聘，相信建造業的就業情況可改善。

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黃偉綸今日以《引進嶄新技術進行工程》為題發表網誌，講解「矩形隧道鑽挖機」技術。他表示，土木工程拓展署正興建一條總長度140米、高2.8米、寬3.9米，連接承啟道與彩虹邨的行人隧道，方便行人來往啟德和附近地區。網誌引述土拓署東拓展處處長梁中立指，隧道橫越觀塘繞道天橋、太子道東等繁忙幹道，又與多個主要地下設施擦身而過，故工程充滿挑戰。

梁中立又指，新技術以全機械操作，免除人手挖掘，提升施工安全，更減低挖掘工程對周邊設施的影響；而且隧道組件是場外預製，故質量和效率均有提高，並節省了建造工程的所需時間。土拓署高級工程師朱致康亦透露，鑽挖機的機頭重約90噸，即如4輛滿載乘客的雙層巴士，機身由主刀盤及四個輔助刀盤組成，機頭鑽動便會往前推進，開展鑽挖。

黃偉綸日前在成功貫通儀式上致辭。（黃偉綸網誌圖片）

啟德發展區至九龍城行人隧道會應用相同技術

黃偉綸表表示，隨著鑽挖工程順利完成，整條隧道預料可按計劃，於明年中完成。他續稱，是次經驗提供參考價值，「啟德發展區至九龍城行人隧道」都會應用相同技術，工程亦剛展開。他期望，藉此經驗推動工程創新及專業化，將來亦有更多工程應用同樣技術。

另外，疫情下建造業亦受影響，黃偉綸表示，會盡快讓符合法規的私人發展項目啟動，精簡審批流程；屋宇署及市區重建局亦會加快推展「樓宇更新大行動2.0」，以惠及建造業界。他又稱，2019／20立法年度已通過逾1,700億元的工程撥款，逾六成項目已開工，其餘則已開展招聘，相信建造業的就業情況可改善。