海下遊客中心暫定年底開放　多用途室玻璃亭設計　猶如置身大自然

位於西貢西郊野公園的海下遊客中心暫定今年12月下旬開放。發展局局長黃偉綸在《局長隨筆》指出，中心設計概念源自傳統村莊布局，「因地制宜」而興建，打破以往把所有設施放在一個四方盒子建築物內的做法；中心亦設有多用途室，以玻璃亭子的模式設計，令處於室內的人可看到外面的草坪，有如置身大自然。

海下遊客中心多用途室以玻璃亭子的模式設計，將室外大自然景觀引入室內。敞開玻璃門後，室內室外的空間連貫起來，令人有置身於大自然的感覺。（黃偉綸網誌圖片）

暫定於2020年12月下旬開放予公眾參觀

黃偉綸網誌邀請了建築署高級工程策劃經理許龍年介紹海下遊客中心，許指出，中心旁邊的行山徑連接附近擁有豐富海洋生物的海下灣海岸公園，步行只需約10分鐘；另外，中心設有多用途室，可作舉辦與海岸公園有關的展覽及其他活動，前方則是一片大草坪，讓遊人可在草地上野餐或閒坐。現時，遊客中心尚未開放，視乎疫情的發展，暫定於2020年12月下旬開放予公眾參觀。

遊客中心的布局把很多樹木保留下來，讓遊人可在樹蔭下野餐和休憩。（黃偉綸網誌圖片）

長廊、小庭院重塑傳統村落氣氛

建築署高級建築師劉天行就指出，團隊設計概念源自傳統村莊布局，「因地制宜」而興建，不同的設施因應地勢和現場環境而配置，打破以往把所有設施放在一個四方盒子建築物內的做法，例如把多用途室、管理員辦事處及接待處分別設於用地兩旁，圍繞中間的草坪；辦事處後面設置有蓋的長廊、小庭院等，各式的迴廊和庭院緊湊地交織在一起，重新演繹傳統村落穿梭於小巷當中的氣氛。

劉續指，設計力求通透明亮，將室外大自然景觀引入室內，例如多用途室以玻璃亭子的模式設計，令處於室內的人可看到外面的草坪；同時，敞開玻璃門後，室內外空間得以連貫，讓遊人在室內參觀展覽或進行其他活動時，也有置身於大自然的感覺。

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設太陽能發電板 雨水循環再用系統

中心引入了多項可持續發展設施，包括：太陽能發電板及燈柱，補助中心的用電；雨水收集及循環再用系統，減少浪費用水；生物污水處理系統，自行處理製造的污水；以及可供公眾人士使用的飲水機。