調查：7成人指檢測費200元內屬合理　展覽業冀盡快推旅遊氣泡

政府早前宣布將與新加坡推行「旅遊氣泡」，旅客上機前或到地後均要自費檢測。民建聯一項調查顯示，逾六成受訪市民贊成政府應盡快推出「旅遊氣泡」措施，惟近七成受訪者最多只願意付200元內作出行前的病毒檢測費用。 有展覽業界人士表示，不少業界公司在疫情下處於停擺狀態，不少更是「全年零收入」，最多損失逾億元，若情況持續擔心會出現裁員潮或結業潮，呼籲當局能盡快透過推出「旅遊氣泡」帶動訪港人流，從而拯救展覽業。另有賓館業界人士指，若目前情況未能改善，很多東主計劃明年結業，期望當局盡快推行「旅遊氣泡」及健康碼措施。

民建聯早前以電話隨機抽樣方式訪問1,059人，62.8%受訪者贊成政府應盡快推行「旅遊氣泡」措施，25.1%表示不贊成。（鄺曉斌攝）

民建聯於今年9月30日至10月8日，以電話隨機抽樣方式，成功訪問1,059名18歲或以上人士。62.8%受訪者贊成政府應盡快推行「旅遊氣泡」措施，25.1%表示不贊成。

僅2.8%受訪者接受800元內檢測費

調查問及受訪者可接受的病毒檢測費用範圍，69.8%受訪者表示最多願意付200元內的檢測費用，17%人接受500元內，2.8%人接受800元內。另外，68.4%受訪者認為建立「旅遊氣泡」及「健康碼」措施能有效刺激本港經濟及消費，約兩成人認為無效。

民建聯立法會議員鄭泳舜認為，觀乎本港鄰近城市，例如澳門及深圳等，檢測費用大多只需一百多元，他認為對於需要穿梭中港兩地的基層市民來說，檢測費用的影響甚大。他指，目前17間獲政府認可的私家醫院及化驗所檢測收費介乎900元至逾2,000元不等，由此呼籲政府應引入競爭，降低相關收費。

民建聯表示，疫情下旅遊業及展覽業近乎全面停頓，由此呼籲政府應盡快推行「旅遊氣泡」及「健康碼」，以及擴大「會議展覽業資助計劃」及「中小企市場推廣基金」的涵蓋範圍以支援業界。

展覽業：線上展覽「迫不得已」

展貿服務及活動策劃公司負責人方宏表示，過往每年主力在香港舉辦各項國際展覽，例如禮品及家庭用品展，但疫情下不能外遊，整個業界處於停擺狀態，不少公司全年是「零收入」，若情況持續擔心會出現結業潮或裁員潮。他認為，線上展覽會只是在「迫不得已」情況下採取的方式，惟受到業界的訊息只是「有好過無」，實際效果不太好。

方宏期望當局盡快推出「旅遊氣泡」措施，否則業界將需繼續停擺。

賓館經營者憂很多賓館於明年結業



於油尖旺區經營賓館的陳祖兒表示，現時沒有提自由行旅客及海外旅客，若情況持續，很多賓館將於明年結業。已任職導遊及領隊工作逾20年的溫保慈認為，政府開放本地遊並不代表人人有工開，就其自身而言，自去年帶團到中山後，至今已再無工作。兩人均期望「旅遊氣泡」措施能拯救本港旅遊業。

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