美國大選｜在港選民含淚投拜登　「投阿豬阿狗不投特朗普」

美國大選在即,海外公民可以申請郵寄投票。居港14年的Enso表示,今屆大選他直指是含淚投票,寧願投阿豬阿狗,也不願投選共和黨特朗普,導致美國分裂。 J先生也指,相對拜登或特朗普,他更同意民主黨桑德斯(Bernie Sanders)或沃倫(Elizabeth Warren),無奈兩人未能過通黨內初選,在兩害取其輕下投拜登一票,因不想美國政局繼續失控。另外有人既不喜歡特朗普上任後政策偏向商家,也不滿意拜登與中國的關係密切,決定今屆不投票。 作為在港的美國人,他們對中美貿易戰的看法不一,但盼可和平拉下帷幕。

美國大選在11月3日為投票日。(AP)

美國大選進入倒數階段,現任總統特朗普在民調的支持率一直落後對手拜登,幾位居港的美國人亦向記者表示支持拜登。

拜登的民調的支持度拋離特朗普約10個百分點。(AP)

拜登不亮麗 但特朗普太差

自18歲便開始投票的Enso,來港14年經歷3屆美國大選,每次都會透過郵寄方式投票。多屆以來他最滿意仍然是前總統奧巴馬,上屆選投同為民主黨的希拉里,今屆他亦決定投下拜登,但事實上無論是希拉里或是拜登也好,他也認為不是能令人眼前一亮的候選人,只是覺得特朗普太差。



Enso說:「寧願投阿豬阿狗,也不願投選共和黨特朗普。」( I would have voted for a monkey or a turtle if that was the only option besides Trump. )他期望總統可以帶領美國成為一個更包容的國度,也希望美國是個共享經濟、有平等社會機會的地方,而且他亦十分關注氣候變化,這些價值觀均與特朗普提倡的自由市場,社會調節,鬆綁環境政策等大相逕庭。

特朗普上任後爭議不斷,與民主黨交惡,更是美國史上的第三名面對國會彈劾的總統。Enso則形容,特朗普是史上最差總統,認為其價值觀卑劣,不單涉性別歧視、種族歧視、精英主義,為人亦自我中心,而今次疫情正正顯示他無力管治使超過23萬人因病死亡,狠批是「悲劇」以及「無可寬恕」。

相關新聞:

美國大選|賭城休業 百物騰貴連子彈也炒 失業港移民首投選拜登

美國大選|美籍港人冷眼看選舉 功利主義定取向 非港人所想浪漫

特朗普在投票日前夕繼續出度拉票活動,爭取連任。(AP)

藍州在港非裔選民 兩害取其輕下投拜登一票

另一位居港10年的J先生則表示,他是選票是屬於加利福尼亞州,加州是藍州,即是民主黨的傳統票倉。由於眼見過去上屆,民主黨候選人希拉里在民調一直領先,J先生便沒有投票,但今次他有感美國政局已經失控(spiral out of control)。J先生作為非裔美國人,他除不滿特朗普抗疫無能,也不喜歡他的白人至上主義,狠批對方是自大狂的教材,故今屆有責任履行選民義務,踢走特朗普。

J先生坦言,其政治理念與桑德斯或沃倫相近,無奈兩人都無法通過民主黨的初選,導致今次大選無可避免地成為拜登及特朗普的對決。他決定投下拜登一票,是因為其政綱有較多令涉及自己關注的議題,包括社會公義、警暴、醫療及教育等。

對於民調上拜登一直領先,J先生或許因上次錯信民調,今次不會選擇相信民調,又做足心理準備「會踏入下一個特朗普統治時期。」(I don’t trust the polls and am prepared for another Trump presidency.)

相關新聞:



美國大選|美籍港人冷眼看選舉 功利主義定取向 非港人所想浪漫

美國大選.採訪手記|美國人政治正確有口難言 不信民調信自己

▼香港政界人士看美國大選▼

+ 13 + 13 + 13

對政績無印象 譏拜登似公司隱形人

移民美國後回流香港工作的陸小姐,她亦不喜歡特朗普上任後的作風,認為其施政偏向商家對小市民無幫助。除了經濟牌不受惠外,最令她對特朗普反感的是「抗疫不力,亂咁講嘢叫人唔鼓勵人戴口罩無一個帶頭作用。」

雖然陸小姐不滿特朗普也表明不支持對方,惟對於拜登過去的政績亦無大印象。她說:「對佢一無所知,而我係美國既朋友都有同感」,更以「公司隱形人」來形容拜登。她對於拜登最大印象便是近日他與中國有生意來往的醜聞,擔心其上任會變得親中,損害美國利益。

陸小姐在多番思考下,決定今屆不投票。但她深信特朗普會成功連任,理由同樣是因為民調不可信,「彈劾搞佢唔死,好大機會連任。」

特朗普對港言論是紙老虎 兩大國對決單純擺姿勢

作為在港的美國人,怎樣看待中美貿易戰?陸小姐則指,特朗普及其幕僚多番關注香港現況,但至今卻未見有任何實際幫助到港人的行動,認為他是「紙老虎」。



J先生則認為美國及中國是世界上最有權力的國家,惟兩國的價值觀並不一致,故她們都是在地緣政治上「擺姿勢」,爭取更多支持。但他深信,兩國不應單是對立關係,也可以是共生存在。

Enso批評中美貿易戰無助令世界進步,認為無論是哪國家的人民均盼望有更好的權利及機會,盼兩國可以透過加強交流,避免無必要的競賽。