勞顧會選舉｜五名新工會參選人擬多區擺街站　盼重奪勞工話語權

兩年一屆的勞工顧問委員會即將換屆，僱員代表選舉將於本月21日舉行。五名非建制派的候選人，今日（3日）召開記者會，透露本周六（7日）起一連兩星期，在銅鑼灣、旺角、觀塘、沙田及荃灣五區設街站，希望借此宣傳勞顧會組成及工作，爭取市民支持及關注勞工權益。

27名候選人爭5個勞方委員席位

本屆選舉不論參選人數、登記投票的工會數目皆創新高，共有27名候選人、角逐5個勞方委員席位；另有869個僱員工會授權代表投票「做選民」，較上屆翻倍。

教協理事文浩然、香港金融業職工總會主席郭嘉榮、社會及政治組織從業員工會兼沙田區議員李志宏、社政工會理事雷謙凱，以及香港酒店工會主席徐考澧，為今屆僱員代表參選人。他們今日晚上舉行記者會，宣布由本月7日起，會在五區擺街站，讓市民了解勞顧會的作用，票站亦會提供象徵式「選票」，讓市民簽署，以示支持五人。

五名非建制派的勞顧會候選人透露，本周六（7日）起一連兩星期在五區設街站。（鄧穎琳攝）

選舉以「一工會一代表」及「全票制」方式選出代表。社會及政治組織從業員工會顧問李志宏直言，是次政府無安排宣傳渠道，加上多年來僱員代表由建制派相關組織佔據，預期選舉過程困難、對選情不樂觀，但希望借此引起市民關注勞工權益及勞顧會組成方法，為勞工重奪話語權及表達民意出力。

疫情下四人限聚令仍未放寬，他們表示，每個街站只會安排兩名人員當值，亦會提醒每次只可容納最多兩人查詢及簽名。