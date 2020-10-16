勞顧會選舉｜鄧家彪報名爭連任　泛民擬參選抗衡建制壟斷

兩年一度的勞工顧問委員會換屆選舉將於11月21日舉行，選出新一屆僱員代表選舉。工聯會鄧家彪今（16日）下午在工聯會成員陪同下前往報名，爭取再度連任。他以「團結捍衛權益，齊心跨過逆境」為競選承諾。鄧家彪表示，經歷反修例風波以及新冠肺炎疫情後，各行業打工仔面對就業困難、收入下降，維護勞工權益尤為重要。

勞聯副主席譚金蓮。（勞聯網頁資料圖片）

勞顧會是一個諮詢機構，負責就勞工事宜的法例、國際勞工組織公約和建議書，向勞工處處長提供意見。勞資雙方各有五名代表，分別由僱員工會及僱主商會選出。現屆僱員代表分別是香港社工及福利人員工會主席鄧家彪、勞聯周小松、香港公務員總工會主席陳耀光、港九工團聯合總會李國強及香港公務員工會聯合會梁籌庭。

行政長官另再委任各一名勞資代表，今屆有國泰航空公司本地職員工會行政助理佘慧敏，以個人身分獲委任為僱員代表。

現屆僱員代表中，有傳周小松將交棒勞聯副主席譚金蓮；公務員總公會早前宣布由新任主席馮傳宗代表出選勞顧會。

過往勞方代表一直由建制派主導，職工盟主席吳敏兒近日向傳媒透露，民主派今年有意改變杯葛立場，或聯同新工會參與新一屆勞顧會選舉與建制派抗衡。