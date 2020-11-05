三間門診設自動機派樣本包　首天上午派90個　醫管局︰會檢視

新冠肺炎疫情持續，醫管局三間普通科門診診所今日（5日）起試用自動派發機，派發本檢測包裝。醫管局指，首日上午透過自動機共派發了90個樣本包。至於會否延長自動機服務時間至24小時，當局指，由於派發機位置須跟從建築物關門時間，故有時間限制，但會再檢視運作及環境。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，設於三間門診的派發機，至今日中午共派發了90個樣本包。（高仲明攝）

試用自動派發機的三間普通科門診，包括西灣河普通科門診診所、鴨脷洲普通科門診診所及元朗賽馬會健康院。

被問到樣本包自動派發機，現時限每人一包，惟使用八達通可以「嘟」多幾個，及能否幫親友拿等，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，設於三間門診的派發機，至今日中午共派發了90個樣本包，本身預留4,000多個樣本包在46間診所，相信足夠供應。她指，計劃原供輕徵病徵市民使用，相信市民不會濫用，醫管局會一直留意派發機使用情況，檢視有關安排。

就樣本包派發機設有時限，未來會否開放至24小時，庾慧玲回應指，由於今日才開始使用派發機，會再檢視運作及環境，由於自動機現時擺放在建築物外面，須跟從建築物關門時間，故有時限。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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院舍探訪須遵從減風險指引

另外，受疫情持續影響，安老院舍長期不開放予家人探訪，長者精神健康或受影響．被問到有無放寬空間，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已有相關指引予安老及殘疾院舍，如有需要探訪，須採取什麼減低風險的措施。