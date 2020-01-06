中大校長段崇智：重建大學持份者信任是大挑戰　盼如鳳凰浴火重生

中文大學去年11月發生激烈警民衝突，校方宣布提早結束第一學期，校園經維修及檢驗後，今日（6日）如期開始第二學期。 中大校長段崇智今日向全校師生及校友發公開信，形容新學期能如期展開是得來不易，感激同事付出確保中大能維持運作，並懷着期待及感恩心情歡迎學生回歸校園。 他直言，除修繕基礎設施，眼前大挑戰要是重建大學成員、夥伴及不同持分者之間的信任，他將親自領導多項跟進工作，又希望近月大學經歷的風雨會使大家更團結及堅定，「如鳳凰般浴火重生」。

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段崇智在公開信中感激同事的付出及努力，令中大能維持運作，「在逆境中凝聚共識，發放正能量」。中大校園在11月的衝突中有不少破壞，他稱水土及空氣樣本檢測顯示，有害化學物含量遠低於各項風險水平，對人類健康並無顯著威脅，由於大量校巴被毀壞，校方已安排臨時校巴穿梭校園；而港鐵大學站則局部開放。為安全起見，大學出入仍受管制，個別地點如二號橋和夏鼎基運動場將繼續關閉。他直言，開學初期或有不便，盼大家體諒。

重建信任是大挑戰 段崇智會親領多項跟進工作

段直言，除修繕基礎設施，眼前更大挑戰是重建大學成員、夥伴及不同持分者之間的信任，他將親自領導多項跟進工作：「刻下大學最需要的，是所有成員集思廣益、集腋成裘，向世界展示中文大學的傳統及精神，以及57年來我們一直堅持並引以爲傲的核心價值和優勢」。

段崇智在公開信中分享了數個中大獲獎的消息，並感謝校友、善長及大眾的關懷慰問及慷慨支援，形容他們的建議和鼓勵如指路明燈，引導和幫助中大度過困難時刻。

他歡迎師生回到中大，並祝他們有一個豐盛的2020年，「近月大學經歷幾許風雨，但我相信這些考驗和困難只會使我們更加團結及堅定，如鳳凰般浴火重生。」

【中大校長段崇智教授公開信】

各位同學、同事、校友：

今天是2019至20年度第二學期的開學日。我懷着期待和感恩，歡迎你們回來生生不已的校園，博學篤志，繼續學業和對真知的探求之旅。去年11月，大學提早結束第一學期，來到今天一個新開始，相信所有關愛中大的成員均翹首以待。新學期如期展開，一切得來不易，實在有賴各工作範疇的同仁無私付出、齊心協力，既致力維持校園的運作，復確保大學環境和回校員生的出入安全，還有更重要的，在逆境中凝聚共識，發放正能量。

為安全起見，現時大學出入仍受管制，個別地點如二號橋和夏鼎基運動場將繼續關閉。除此之外，校園往來大致暢通亦適宜居住。鑒於大量校巴於11月被毀壞，我們安排了臨時校巴穿梭校園；港鐵大學站則局部開放。開學初期，難免有少許不便，我懇請各位多加體諒，予校園空間修復，回復昔日姿采。

為確保校園不受污染，適合工作及居住，我們從校園不同地方收集泥土、水和空氣樣本，檢測二噁英和山埃等有害物質。所有測試結果已收到，我很欣慰向大家回報，有害化學物的含量遠遠低於各項風險水平，對人類健康並無顯著威脅。

在此困難時期，我們不時收到很多校友、善長和廣大社會朋友的關懷慰問或慷慨支援。他們的建議和鼓勵如指路明燈，引導和幫助我們度過困難時刻。我在此向他們致以最由衷的感謝。

除了修繕基礎設施，眼前更大的挑戰是重建大學成員、夥伴及不同持分者之間的信任，我會親自領導多項跟進工作。早前成立的跨部門迅速應變專責工作組的五個分組，將繼續密切跟進及完善涵蓋學業支援、文化共融、學生身心健康和校園保安等各項政策及措施，聆聽大家的看法和意見。刻下大學最需要的，是所有成員集思廣益、集腋成裘，向世界展示中文大學的傳統及精神，以及五十七年來我們一直堅持並引以爲傲的核心價值和優勢。

讓我在這裏分享近日幾則令人振奮的消息。(一) 逸夫書院榮獲國際促導員協會（IAF）頒發2019年Facilitation Impact Award最高榮譽的白金獎，以表揚書院在培養多元和共融文化，以及促進學生發展等方面的促導工作取得積極影響和卓越成就，是首間獲此殊榮的香港機構。(二) 醫學院盧煜明教授及趙慧君教授，獲《自然生物科技》選為「2018年全球20位頂尖轉化研究科學家」的其中兩位，也是榜上僅有來自香港的學者，盧教授更是連續第三年獲此殊榮。(三) 本年度獲裘槎基金會頒發優秀科研獎的九位學者中，有四人來自中大，他們是：王建方教授、馬青雲教授、黃秀娟教授和周仁杰教授。(四) 信息工程學系周博磊教授躋身《麻省理工科技評論》選出的「35歲以下科技創新20人」。(五) 建築學院Peter W. Ferretto教授及其團隊在湖南少數民族村設計和興建的一所兒童圖書館，在有「建築界奧斯卡」之稱的2019年世界建築節中獲獎。以上多項成就足證中大人鑚研學問之精、貢獻社稷之切，我們身為中大一分子，與有榮焉。

近月大學經歷幾許風雨，但我相信這些考驗和困難只會使我們更加團結及堅定，如鳳凰般浴火重生。歡迎大家回來中大，祝願你們有一個豐盛的2020年。

校長

段崇智

二零二零年一月六日