四人詐騙奧比斯逾640萬元訂單　包括兩名前高層　判囚最高28個月

幫助失明人士的非牟利組織奧比斯，一名前總監及一名前經理早前以虛假報價單詐騙奧比斯，以批出逾640萬元的印刷及設計訂單，故被廉政公署起訴。連同兩名服務供應商的東主，四名被告今日（6日）在區域法院被判入獄最高28個月。 暫委法官張秀群判刑時表示，四名被告違反誠信及自私自利。兩名前高層令奧比斯蒙羞並承受經濟損失，而兩名東主則為一己私利而犯案。

廉署指出，四人詐騙奧比斯640萬元影印及設計訂單，判囚最高28個月（資料圖片）

涉及34張印刷訂單及14張設計訂單

被告李子超及林兆基於案發時，分別為奧比斯特別項目組的總監及高級發展經理。該組負責籌辦和管理所有奧比斯在香港的特別籌款活動，以及進行印刷和設計服務的採購工作。

至於被告吳達明則是「迅朗印刷」的東主，該公司為奧比斯的印刷供應商，而關嘉華則是奧比斯的設計服務供應商「創意源流」的東主。

廉署指出，特別項目組於2013年1月至2017年11月期間，為奧比斯的34張印刷訂單及14張設計訂單進行採購工作，項目總值共逾640萬元。每項採購工作均須取得三份書面報價單作比較。

批出420萬元印刷訂單予「迅朗印刷」

案情透露，李子超及吳達明一同串謀詐騙奧比斯，偽稱「迅朗印刷」的兩個競爭對手，就該34張印刷訂單的採購工作，均提出以較高價錢向奧比斯提供印刷物品。「迅朗印刷」的報價因而看來屬最低，而該34張總值約420萬元的印刷訂單，因而判授予「迅朗印刷」。

另批220萬訂單予「創意源流」

至於林兆基及關嘉華，於上述期間一同串謀詐騙奧比斯，偽稱「創意源流」的兩個競爭對手，就上述設計訂單其中13張訂單的採購工作，均提出以較高價錢向奧比斯提供設計服務。由於「創意源流」的報價在該些採購工作中看來屬最低，故該13張總值逾220萬元的設計訂單，因而判授予「創意源流」。

案情又透露，林兆基曾在另一個設計訂單的採購工作中，利用兩張看似由另外兩間設計公司發出的報價單。