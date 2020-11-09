香港製造｜商會指香港珠寶享譽國際　老師傅︰年輕人發展的好機會

珠寶首飾從古到今，均為女士愛不釋手之物，從送禮、嫁妝、求婚等，從不缺少它們的蹤影。然而傳統珠寶製作的工序繁複，經過倒模、側模、鑲石、打磨電鍍，一系列的步驟後，價值連城的珠寶才宣告誕生。但隨著時代變遷，權興珠寶經理羅沛權表示，今時今日在電腦軟件幫助設計、3D噴蠟機鑄造手飾下，年輕人稍有創意的設計則可建立品牌。

羅沛權認為珠寶業表面是「夕陽行業」，但隨著富有經驗的老師傅逐漸退休，反而是年輕人發展的好機會。（曾梓洋攝）

最近，開業約17年的權興珠寶遷入香港珠寶持續發展中心（J-HUB）開設工房。此中心是由香港珠寶製造廠商會耗費過億元新設，目的是為了吸引更多年輕人入行。經理羅沛權認為珠寶業表面是「夕陽行業」，但隨着富有經驗的老師傅逐漸退休，反而是年輕人發展的好機會。「當師傅老咗冇人做，咁將來嗰班一定有嘢做，只要花心機時間喺呢行鑽研，其實下一代老闆就係佢哋。」他解釋，大部分香港珠寶商於內地設廠，或有錯漏及損壞的產品，為了準時寄貨給客戶，需要不少香港師傅維修。

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製作珠寶比40年前簡單

隨著時代變遷，製作珠寶的門檻相比40年前簡單。羅沛權感慨，過去最快需五年時間才可學滿成師，今時今日在電腦軟件幫助設計、3D噴蠟機鑄造手飾下，年輕人不需達到「大師傅級數」，稍有創意的設計則可建立品牌。「以前手造靠人手判斷，好難做到左右完全對稱，有咗電腦左右複製，兩邊一樣唔會有參差，而家年輕人由電腦開始學，比我哋當年快好多倍。」

羅沛權續指，現時香港珠寶師傅一般有超過30年經驗，均充分掌握每種寶石的性質，例如大綠寶石脆弱，鑲嵌的力度需恰到好處。雖然內地師傅的薪金較低，若他們經驗不足導致寶石受損，則得不償失，因此業界仍保持一定工作量。「如果師傅大力少少崩咗粒石，打磨係可以變返完整，但過程就會降低咗價值。一般行家唔願意冒險，在香港做返有保證啲。」

林志強形容香港珠寶業為「廚房」，負責製作、設計、批發出口，賣給全球不同的零售商，相反港人殊不知香港珠寶其實是世界知名。 （曾梓洋攝）

珠寶師傅普遍一生只負責一個工序

珠寶製作分為倒模、側模、鑲石、打磨電鍍共四個步驟，但一般而言，珠寶師傅由學師至退休只負責一個工序。羅沛權當初只懂得打磨電鍍，自立門戶後才開始學習其他工序，以防員工下班或突然離職時，出現無法處理急件的情況，「做得生意當然希望咩生意接得到，咁先有更多收入。」

羅沛權認為鑲石最為困難，需要花費長時間鍛鍊。例如「釘鑲」把大量小寶石密集地鑲嵌在一起，以工具鏟出突起的釘狀來穩固寶石。雖然學會了「爪鑲」，但「釘鑲」仍需交由資深的員工處理。「釘鑲要用時間鍛鍊，先可以鏟到好靚嘅釘型，粒粒一樣大，一樣直。」

「有人嘅地方就有香港珠寶」

香港的珠寶業原來在國際間享負盛名，只是港人從來沒有認真留意。訪問當天除了有鑲嵌珠寶的老師傳講解技術外，香港珠寶製造廠商會榮譽主席林志強亦在場分享本港珠寶業的獨特之處。

「我話有中國人嘅地方就有香港珠寶，跟住就俾人話。錯！係有人嘅地方都有我哋香港珠寶！」入行逾40年的林志強表示，香港每年均舉辦4個大型的珠寶展覽，甚至比過百年歷史的「巴塞爾珠寶展」規模更大。他形容香港珠寶業為「廚房」，負責製作、設計、批發出口，賣給全球不同的零售商，相反港人殊不知香港珠寶其實是享譽國際。「今日都仲有好多珠寶公司，每間公司工場縮細咗或外判埋，但唔代表佢唔係香港製造，只不過係我哋香港人有冇為意。」

商會開辦持續發展中心提供一條龍服務

雖然近年珠寶業青黃不接，但林志強認為不少年輕人適合投身業界，例如每年數十次飛往外地參展，學歷要求亦不高，「起碼唔使要考九個A先啦。」而最近商會為吸引年輕人入行，耗費過億元開設香港珠寶持續發展中心（J-HUB），涵蓋四個板塊包括設計、製作工藝、檢測認證、教育，即提供一條龍製作珠寶的平台，並正與不同院校合作推出課程，明年1月1日起正式對外開放。「如果將來有班年輕人製造埋自己品牌，咁咪可以相得益彰囉。」

美國政府加徵關稅損人不利己

林志強又指，近日才驚訝得知，美國是香港珠寶出口的最大市場，但對業界的打擊是否巨大，則視乎每間公司所佔的比例。不過他強調，港商接單的貿易條款基於FOB HK（Free On Board），即由買家負責清關保險，故美國政府加徵關稅，是希望入口商的成本增加，從而放棄與香港貿易，損人不利己。但他表示，若「香港製造」品牌的形象牢固，亦無礙客戶繼續與廠家合作。「佢想加大成本令佢哋入口商唔幫襯香港，唔係懲罰緊我，所以係咪傻傻地？」

▼10個享譽國際的香港製造▼

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因照顧家庭不願離港發展

提到運往美國的貨品不得再使用「香港製造」的標籤，羅沛權透露公司僅約兩成為外國訂單，亦一直與客戶保持良好關係，只需維持品質的保證。「始終每個客有佢嘅要求，如果搵其他公司幫佢生產，可能都要一段時間溝通磨合，先會放心交畀佢做。」

最後，問到為何當年不跟隨行家前往內地的發展趨勢，原來羅沛權是一名「愛妻號」，為了家庭不願長時間離開。他表示，當時小兒子剛出生不久，擔心妻子難以獨力照顧，選擇留在香港創立公司。17年後，權興珠寶已漸上軌道，他坦言雖然規模不大，僅得五名員工，但珠寶的產品設計至製作服務均一應俱全。「退休都要十年八年後嘅事，希望個仔慢慢上咗手，管理好成間公司，就係我退休嘅時候。暫時想做多幾年，為呢個行業再付出少少努力。」