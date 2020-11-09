香港製造｜港珠寶廠商指毋需堅持Made in HK　籲年輕人放眼亞洲

上世紀本港憑借獨特的地位，在狹縫中從小漁村蛻變成轉口港，更一躍成「亞洲四小龍」之一。然而，美國於8月中宣布香港不再擁有自治地位，香港製造並出口至美國的產品，原產地為不得再使用「香港製造」標籤，將於今日（11月9日）正式生效。高新珠寶製造有限公司董事吳景瀚表示，香港的優勢在於免稅港，相比政治的影響，反而擔心原有的自由貿易協定被取消。 但吳景瀚對未來抱持樂觀，指港人的優勢在於誠信及英語能力，認為未來的機遇在於亞洲，例如大灣區、東南亞國家，均對初創企業提供資助，故不必堅持於香港製造。他建議年輕人要學會善變，「總之邊度搵到錢養到頭家就去邊度。」

上世紀本港憑借獨特的地位，在狹縫中從小漁村蛻變成轉口港，更一躍成「亞洲四小龍」之一。（資料圖片／盧翊銘攝）

不墨守成規 推鈦合金男裝手鐲

港人一直以獅子山下、刻苦耐勞的精神為榮，上一代默默耕耘打好根基，新一代又如何把握資源衝出香港呢？高新珠寶製造有限公司董事吳景瀚，在外國畢業回港後，已投身業界近18年。雖然父親同樣經營珠寶生意，但他沒有墨守成規，反而自立門戶推出鈦金屬男性首飾，為珠寶業加入了科技及男裝的元素，例如在鈦合金手鐲表面切割圖案，並讓手鐲更有彈性以隨意調校。「當時我同父親講，我又唔想同你哋做埋同一樣野，你哋咁多年都做得咁好，咁多我一個唔多，少我一個唔少啦。」

回想當年創業，吳景瀚憶起曾有一間意大利國際企業，願意落100萬美元的訂單，但最後因公司開業時間不長，未能符合對方要求而作罷。「你咁新我畀100萬美金你，你會唔會走咗去？即係人哋會Check你間公司有冇實力架，呢個都係幾難忘可貴嘅經驗。」但他笑指，現時公司已漸上軌道，當然不會再發生同類型的事情。

吳景瀚透露，珠寶業界正與工貿署商討，建議在「香港製造」或「香港設計」後加上中國（Made in Hong Kong, China）。（張浩維攝）

香港二字是國際信譽保證

提到近月美國宣布將取消香港的特殊待遇，吳景瀚表示影響不大，因大部分珠寶業廠房於90年代已搬往珠三角等地，沒再享用「香港製造」帶來的優惠。而根據工業貿易署兩年前的數據，約有5所持牌的珠寶廠仍在香港營運。但他承認，「香港製造」有助本地品牌的建立，因香港二字在國際上已是信譽保證。

吳景瀚透露，珠寶業界正與工貿署商討，建議在「香港製造」或「香港設計」後加上中國（Made in Hong Kong, China），「對於我哋廠家嚟講，寫返China唔係太大分別。」他以iPhone為例，「Designed by US係咪一定差？個個都買蘋果手機，一樣係內地生產，係咪代表差？好睇國家形象。」

商務及經濟發展局局長邱騰華，早前就美國的安排表明不接受及強烈反對。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港優勢免稅港 憂原有FTA被取消

吳景瀚續指，香港的優勢在於免稅港，泰國、印度的寶石公司亦會於香港設立亞太區總站，因此自由貿易協定（FTA）才是最重要的環節。他坦言，珠寶業相對傳統，受政治影響甚微，反而擔心原有的FTA將被取消，例如受美國或歐洲的保護政策而收稅。

但吳景瀚更擔心疫情持續的影響，歐盟國家或推出過千億的醫療計劃，以致財困嚴重向人民增徵稅收，減少當地購買奢侈品的意欲。此外，全球各國封關導致珠寶展覽取消，商人亦無法出國傾談生意，「疫情影響或者大於政治，死就死，執就執，係咪有收入買奢侈品？又未有工喎，唔穩定嘅話會唔會買車買手飾？」

數十萬元珠寶需在港鑲嵌

雖然廠房搬遷外地後，大部分珠寶工序的流程於外地完成。但吳景瀚透露，零售或經銷商重視寶石的鑲嵌地是否值得信任，而商家亦擔心運送過程中發生意外，故不會輾轉多地加工，例如其公司每年有約50顆價值超數十萬元的寶石，不會運往內地的廠房，選擇在港鑲嵌。「如果人哋換左粒石又點呢？所以一定有部分流程係香港做。所以點都要有人識鑲石，點樣擺層次先為之靚。」但他指，香港現時已有過百名步入花甲之年的老工匠，指目前珠寶業刻不容緩，需吸引年輕人入行以傳承工藝。

吳景瀚指，內地珠寶市場愈漸蓬勃，東南亞國家經濟起飛，香港的珠寶地位將會倍加重要。（張浩維攝）

內地珠寶市場蓬勃 本港珠寶地位趨勢重要

窮則變，變則通。吳景瀚讚揚港人懂得靈活應對，例如嘗試轉型至內地及外國的網購市場。他發現，內地人更願意接受在網上購買珠寶，而其公司的業務亦佔一半以內地客戶為主。因此他建議年輕人要學會善變，但需僅記根在香港。「始終香港係出生地，我哋係講廣東話，知道自己係中國人，總之邊度搵到錢養到頭家就去邊度。」

有危便有機，雖然未來國際前景不明，但吳景瀚指出港人的優勢，在於誠信及英語能力，更推斷接下來的機遇在於亞洲。他指，大灣區及東南亞國家，均對初創企業提供資助，因此鼓勵年輕人不需堅持「香港製造」，反而可借助外地的低勞動成本，發展個人事業。「邊度有嘢做就邊度有生命力有錢洗。」

▼10個享譽國際的香港製造▼

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「目標日後有自己品牌，但條路仍然好長」

最後吳景瀚認為，香港珠寶設計經歷前人40年的努力，生產材料等環節已完善，未來40年將專注品牌創立及市場營銷。他估計，尤其在內地珠寶市場愈漸蓬勃，東南亞國家經濟起飛，香港珠寶地位將倍加重要。

魯迅曾說過，「其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」長路漫漫，吳景瀚坦言國際珠寶品牌花費過百年的建立，才獲得今日的成果。雖然香港珠寶業已走上軌道，但即使具工藝、材料、配套的實力，仍需幾代人繼續傳承下去。「我係第二代，目標日後有自己品牌，但條路仍然好長。」