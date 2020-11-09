香港製造｜ad-lib將生產線逐步搬回港　保創意以針線道出港人心情

美國政府早前宣布，香港生產的商品出口到美國時必須標記其原產地為「中國」，不得使用「香港製造」標籤，措施由今日（9日）起實施。「香港製造」四字究竟有多重要？ 80年代工廠北移，本地製衣廠所餘不多，本地時裝品牌 ad-lib本年4月將部份生產線搬回港， ad-lib創辦人陳志山坦言想逐步擴展在港生產工序，重新建立「香港製造」。除了疫情蔓延導致困難重重，社會運動時亦制肘處處，他想找回的是一口自由空氣。

ad-lib 創辦人陳志山坦言想逐步擴展在港生產工序，重新建立「香港製造」。（梁鵬威攝）

茶餐廳西多士和港產片周星馳等圖案燙印在T裇，設計不落俗套，2004年成立的休閒時裝品牌 ad-lib衣物多為棕、藍和綠等大自然色調，風格簡潔俐落，讓人感覺舒服。疫情下，無論是人或貨物跨境也不容易，公司猶如三文魚逆流求生，將生產線遷回本港，陳志山說，按銷量控制產量更加靈活，「進可攻，退可守」，降低庫存壓力和成本，免得滯銷。

品牌主打本地市場，佔生意額約六成，另外約三成則是銷往台灣和澳門而得，出口衣物縱未受美國新商標規定影響，「香港製造」卻遠比那一小片布塊標籤重要，為其謀取一線生機。

過往在內地的傳統生產模式需時，設計師花上一個月才收到樣辦，改辦再多等兩個星期，完成要超過半年，數量亦設限。如今公司將辦房和車房移至葵涌工廈，有一成多商品本地生產，主要是工序較簡單的T裇和帆布袋，從設計到製成實物最快只需一天，可以因應銷情彈性生產。

陳志山指，本港消費模式和一年多前已是兩回事。疫情肆虐市面蕭條，零售業大受打擊，公司生意額下跌四成。同時，網上商店生意增幅顯著，顧客隨環境變得願意等候，就如等口罩一樣，不執意要到門市試穿，接受先付款後取貨的預購方式，減少公司損失。

公司增聘附近廠房被裁的約10個車房女工，他說，計算的不只是成本便宜還是昂貴，所衍生的創作概念也是「得着」。當設計師能和車衣姐姐溝通縫製樣辦，增添他們的創作動力，近期推出的款式更多元化。

回港製衣，為了躲過病毒的打擊，也避免在內地遇到阻撓。陳志山說，內地一直有許多不明文規定。去年反修例運動開始後，有一段時間所有帽子、黑色衣服不能寄來港。當局沒有指引清楚說明可生產和運輸來港的物品，原因可能是一個速遞員的意見，或是海關和執法部門的暗中標準。

公司當時有一批衣物最終不能抵港，因被指其深藍色太近似黑色，整批貨被扣關超過一個月，連重新再造批次都比它們更快運到港。後來追問之下發現與衣物無關，是同一貨櫃有傘子所致。他無奈道，有時商品是客人訂製，無可能出貨後才知被禁運，「很難說做時裝的沒有黑色衣物，這樣不免過於有趣」，這個情況下要找另一條路。

內地當局不明言何謂違規，陳志山曾經感受過周圍充斥無形壓力，「有禁毒辦的人員監工，成日被人警告」。（梁鵬威攝）

內地當局不明言何謂違規，陳志山曾經感受過周圍充斥無形壓力，「有禁毒辦的人員監工，成日被人警告」。他表示，生產線近在咫尺，鼓勵設計師創作，回應眼前社會和港人心情，例如就連月封關市民未能出行，就設計「冇得旅遊」系列的T裇。怎料《港區國安法》又令設計師變得謹慎，「創作無以前咁過癮，爭咁啲」。有見於不同專業面臨的限制越來越多，他特別珍視創作自由的寶貴。他說，創作是一項專業，既然沒有準則，那就儘管一試，不為設計劃線，正如品牌名字意解即興、隨性。

內地當局不明言何謂違規，陳志山曾經感受過周圍充斥無形壓力，「有禁毒辦的人員監工，成日被人警告」。（梁鵬威攝）

他經常接到客戶查詢有甚麼可於本地生產，才決定訂製貨品，不像從前以某種商品作首要考慮，他們甚至肯付較高價錢購買本地貨。他說，港人日漸重視香港製造，出於本土情懷，也承受不到運輸物流變數。

公司引入數碼印花技術，發展靈活印製個人化的衣物，他不和內地鬥低成本，以本地強項競爭。他說，香港製造前景和香港前景差不多，「今日唔知聽日事」，變幻莫測又滿布機遇，生產線既然移師來港，就沒打算回頭。公司員工是土生土長香港人，對這個地方有情意結，在低迷的日子為實踐「香港製造」興奮，一於看看能以針線開闢出甚麼。