旅遊氣泡｜港疫情升溫易觸及「熔斷」　業界：返港旅客或要檢疫

本港疫情升溫反彈，今日（12日）新增23宗確診個案，當中6宗屬本地源頭不明的感染個案。 新加坡與香港兩地已定於11月22日開始推行「航空旅遊氣泡」，並設「熔斷機制」，即過去7天平均超過每日5宗源頭不明個案，將暫停計劃安排，按本港目前情況極觸及「熔斷」。 縱橫遊常務董事袁振寧坦言，倘12月不幸啟動「熔斷機制」，已到達新加坡的香港團友，或須回港後接受14日隔離檢疫等。 而永安旅遊發言人表示，因原定計劃首團將於12月初出發，仍未開始報名，因此會密切留意最新情況，有需要時會將適當調整安排。

縱橫遊常務董事袁振寧坦言，旅行社現時處於被動的位置，需視乎兩地政府的措施，才可再作安排。（資料圖片／黃舒慧攝）

新、港兩地政府昨日（11日）正式向外公布旅遊氣泡詳情後首日，本港即現6宗源頭不明的本地個案，若情況持續將觸及「熔斷機制」。簡單而言，兩地倘7天平均每日有5宗本地個案，屆時「旅遊氣泡」將暫停兩周。其後，若暫停兩周的最後一天，兩地回落至不超過五宗本地個案，即可重啟「旅遊氣泡」。

袁振寧︰旅行社處於被動位置

旅遊氣泡的推行再度一波三折，縱橫遊常務董事袁振寧坦言，旅行社現時處於被動的位置，需視乎兩地政府的措施，才可再作安排。他表示，兩地互通後首兩周，即12月6日前，因航空公司的安排，是不可能有足夠機位成團。若顧客仍希望於該時段內出發，旅行社可在「全球航空訂位系統」安排，但他指「價錢方面當然係食海鮮價，頭兩星期基本係趕絕旅行團。」

星港兩地政府設「熔斷機制」，即一周平均超過每日5宗源頭不明個案，將暫停計劃安排（資料圖片）

縱橫遊今日收逾30個旅行團查詢

因此新加坡旅行團最快於下月初才可成行，「旅遊氣泡」對旅行社而言仍言之尚早。袁振寧指，屆時12月若不幸啟動「熔斷機制」，準備出發的旅行團當然取消，亦會安排退款；而已到達新加坡的團友，則須跟從政府的檢疫措施回港，例如回港接受14日隔離等。

袁振寧透露，今日已收到逾30個新加坡旅行團的查詢，其中近10名顧客報名，最近更有近10間公司查詢「包團」，其中1間公司更希望能提供400人團，分開4至5個航班於12月中出發。

「起碼有電話響有人問嘢，而唔係問口罩先啦」

袁振寧坦言，對「旅遊氣泡」抱有期望，收到顧客查詢電話感到開心，「起碼有電話響有人問旅行嘢，而唔係問口罩先啦。」他期待「旅遊氣泡」能順暢推行，把成功模式複製至日韓台泰等，港人較熱門的東南亞地區，因該區佔旅行社的生意額約四至五成。他亦承諾，即使旅遊業復甦，縱橫遊的網購業務仍會持續，「不過資源當然分配返老本行先。」

問到保就業計劃將於本月底結束，業界最新情況如何。袁振寧透露，「我估計啦，過一半都要CUT人手，睇下CUT幾多啫。」他相信，因財困結業的旅行社數量不多，反而部分旅行社因對前景悲觀「光榮結業」。

▼新加坡旅遊氣泡須注意12件事▼

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永安旅遊︰旅行團尚未推出 密切留意最新情況

對於今日疫情的反彈，永安旅遊發言人表示，兩地的專屬航班會否取消或延期，視乎政府及航空公司決定。而永安旅遊原定計劃首團將於12月初出發，每團人數不多於20人。因旅行團尚未推出，仍未開始報名，因此會密切留意最新情況，有需要時會將適當調整安排。

至於同樣準備推出旅行團的東瀛遊則表示「暫時沒有回應」。