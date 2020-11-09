政府延長大埔區流動採樣亭及流動車輛服務時間至晚上8時

新冠肺炎疫情持續，過去一周內，先後有9名大埔居民確診，至今日（9日）再增一名居民初步確診。衞生防護中心早前稱，不排除區內有隱形傳播鏈，政府由今日起一連三日安排檢測承辦商前往大埔，透過「流動採樣亭」，提供免費的採樣及檢測服務，以方便及鼓勵居民，或自覺有較高感染風險的人士，接受病毒檢測，並將服務時間從下午6時延長到晚上8時。

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政府表示，為了進一步方便市民，政府今日會延長數項服務的時間至晚上8時，包括廣福邨廣惠樓旁的排球場，以及富善社區會堂外空地的流動採樣亭（周一至周三）、廣福道41號恆生銀行對出的士站附近的流動車輛派發及收集深喉唾液樣本瓶（周一至周二）。 區內另一設於圍頭村牌樓及涼亭之間空地的流動採樣亭會維持服務時間至下午5時。

檢測承辦商會在流動採樣亭為市民採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，以進行2019冠狀病毒檢測。政府發言人說，市民對以上兩項服務反應正面，因此決定延長服務時間，為市民提供「願檢盡檢」的服務。政府會在檢視流動車輛及流動採樣亭的運作情況及市民的需求後，決定是否有需要延長相關安排。 發言人呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士為人為己，同心抗疫，接受檢測。