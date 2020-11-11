新加坡與港旅遊氣泡本月22日展開　名額每日200人　須先裝追蹤App

香港政府今日（11日）宣布，本港與新加坡的旅遊氣泡將於本月22日正式展開。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，這是香港首個「航空旅遊氣泡」，希望在雙方防疫工作做好的前提下望恢復兩地跨境一大步。 香港首個與外國達成BUBBLE 反映政府面對疫情持久戰下可重啟經濟

由香港到新加坡旅遊的其他要求：

（所有旅客適用）

1. 於抵達新加坡前的 3 日內，填寫及提交 SG Arrival Card（新加坡電子入境卡）

（非新加坡公民，並同時為非永久居民或非長期准證持有者適用）

2. 出發前 7 至 30 日申請 Air Travel Pass（航空通行證）

3. 下載並登記使用「合力追蹤」TraceTogether 手機應用程式，在新加坡旅遊期間，須維持應用程式開啟

邱騰華說：「香港和新加坡在疫情控制方面情況相若，兩地均是區內航空樞紐、國際城市，在貿易、投資、金融、旅遊方面有緊密聯繫，人民交往亦非常頻繁，恢復跨境航空往來對兩地都至為重要。我們希望航空、旅遊、酒店、零售、餐飲等相關行業亦可受惠，以逐步重建香港的經濟。」兩地旅客在遵守一系列防疫措施後，在抵埗後可獲豁免檢疫隔離安排，出行目的和行程亦不受限制。

香港與新加坡的旅遊氣泡當中，包括兩地互認的病毒測試，以及每天均有專屬航班，以及可因應疫情作出調整的機制，目的是安全及逐步有序地重啟跨境航空往來。

旅客必須於出發前72小時內接受兩地互認的病毒測試，並取得陰性結果，亦要在出發前14天內沒有到過新加坡或香港以外的國家或地區。

氣泡旅客亦必須乘搭專屬航班，以減低風險；航班班次會逐步遞增，首15天每日一班抵港，其後計劃在12月7日開始，增加至每日2班，每班機最多接載200位氣泡旅客。氣泡旅客抵港後須經由機場專用通道再接受病毒測試，並必須在機場禁區內指定位置等候至接獲通知其檢測結果為陰性，方可離開機場並展開行程。



由於疫情多變，兩地政府亦已為隨時暫停計劃作出準備。簡單而言，如果新加坡或香港最近的無關連本地個案七天移動平均數字超過每日五宗，氣泡安排會暫停兩周；隨後如兩地上述數字於暫停兩周的最後一日回落至不超過五宗，氣泡安排即可重啟。