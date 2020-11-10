旅遊氣泡｜消息：新加坡團料月底成行　檢測減至3次　團費6000元

港府早前宣布與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「旅遊氣泡」，恢復旅客往來並毋須接受強制檢疫，行程亦不受限制。 署理行政長官張建宗表示，會於日內公布細節。消息人士指，兩地「旅遊氣泡」預料最快11月底通行，檢測次數將由四次改為三次，當中最後一次在回港入境後的檢測，當局擬採用快速測試，旅客等候結果時間可縮至兩小時。有業界人士估計，每名旅客的旅行團費用連當地檢測費，大約為6000元一位。

據了解，香港與新加坡的旅遊氣泡將會於11月底通行。（資料圖片）

消息指，香港與新加坡的旅遊氣泡將會於11月底正式開始。據了解，本地診所的檢測結果已為新加坡當地認可，有望可讓行程中原先估計需檢測4次，減至3次。

抵新加坡後72小時要接受檢測

按最新做法，本港旅客到新加坡時，出發前72小時內要接受一次檢測，並取得陰性結果。而第二次檢測為到達新加坡後的72小時，要於當地接受一次檢測，最後則是返港後於香港機場內接受最後一次檢測。

現時本港所有入境旅客均需接受檢測，一般而言要逗留6至8小時以等候結果，據悉政府現時計劃縮短等候時間至兩小時，即可能用快速測試，以減低旅客逗留機場期間的感染風險。

業界估計，每名旅客的旅行團費用連當地檢測費大約為6000元一位。（資料圖片）

另外，有業界消息指，新加坡旅遊團要受制於當地的限聚令，即不多於五名旅客為一組，每一個旅行團最多20人，業界普遍會派出一位領隊隨行，以及當地的一名導遊，於旅遊巴內講解行程後，會保持社交距離的一同行動。而旅行團暫定為四日三夜團，於行程的第三天下午將會於當地進行一次檢測，初步估計花上兩小時內的時間，費用為新加坡幣200元 ，即折合約為1200港元。

業界估計，每名旅客的旅行團費用連當地檢測費大約為6000元一位，現正等候新加坡航空及國泰航空提供每日一班專機來往兩地，現正商討有關安排。

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+ 10 + 10 + 10

新加坡旅遊局香港、澳門及台灣署長林曉芬於上月底曾指，部份旅客入境時會得到一個類似現有官方登記系統的「 追蹤器」，以用作紀錄行蹤，其後會再公布運作方法。現時新加坡大部分景點的客容量均不得於同一時間超過50%，其中當地著名景點濱海灣花園設計了手機應用程式，遊客要提前預約購票及了解參觀安排；入場時間亦以時段安排，以保持足夠社交距離。