長遠減碳策略｜駁李國章批港府拒發信息　林超英：不能承擔其責任

可持續發展委員會去年中就本港「長遠減碳策略」諮詢公眾，延遲近一年諮詢結果今日（13日）終於出爐。前天文台台長林超英原擔任長遠減碳策略支援小組召集人，去年6月他亦曾現身介紹公眾參與活動，惟至今年9月底已請辭。 可持續發展委員會主席李國章今日回應林請辭時指，指林或較心急、想做的事情亦很多，無奈要跟規矩辦事，令其有少許不高興，並強調林認同今次報告。 然而林超英在其Facebook以「千字文」反擊，強調請辭原因，是政府拒絕向小組發放任何信息，更直言「今次發表的報告尤其是建議部份，我無緣參與，因此不能為其承擔責任」。

可持續發展委員會去年中就本港「長遠減碳策略」諮詢公眾，延遲近一年諮詢結果今日才出爐。（勞敏儀攝）

長遠減碳策略報告原定於去年11月底至12月初公布，惟延遲至今日才出爐。去年6月開展公眾活動時，李國章與林超英一同出席記者會，林當時亦曾介紹將舉行公眾參與活動。然而今年9月底，林超英指，已辭去可持續發展委員會長遠減碳策略支援小組召集人一職。

於今日的記者會中，李國章指林超英在任時，提供很多寶貴意見，但可能較心急、想做的事情亦很多，無奈要跟規矩辦事，「所以佢有少少唔高興」。惟李強調，林是認同今次報告。

林超英於記者會後，隨即在其Facebook專頁中貼上「千字文」回應報告。他指去年9月公眾諮詢完成後，有長達8個月，政府拒絕向小組發放任何信息。林直言「不論多努力都得不到機會深入參與制訂建議，因此我已於9月底辭職」。他強調今次發表的報告，尤其是建議部份均沒有參與，故不能為其承擔責任。

林超英先生喺support group畀咗好多非常好意見，我哋係非常尊重佢嘅意見，可能佢心急，好想做多好多嘢，但係因為要跟返所有規矩，所以佢有少少唔高興。據我所知，佢係認同我哋呢個報告。 李國章

我原是可持續發展委員會長遠減碳策略支援小組召集人，但是去年九月公眾諮詢完成後，長達八個月政府拒絕向小組發放任何信息，不論多努力都得不到機會深入參與制訂建議，因此我已於九月底辭職，今次發表的報告尤其是建議部份，我無緣參與，因此不能為其承擔責任。 林超英

林超英（左上）原擔任長遠減碳策略支援小組召集人，去年6月他亦曾現身介紹公眾參與活動。（政府新聞網圖片）

另外，對於報告中訂立2050年逐步邁向淨零碳排放的目標，林認為令人鼓舞，並形容「香港終於展示出負責任地球公民的風範，與全球眾多積極邁向零碳排放的國家（包括中國和歐盟）和城市看齊，值得喝采」。惟他指，要在30年內達到目標，政府必須建立匹配的執行架構，促進及監督全體政府部門全力開展減碳工作。

在諮詢期內，已有不少聲音反對從內地輸入更多核電或再生能源的「區域合作」建議。報告的建議中未有明確提出從內地輸入能源，僅建議「加強部門之間的協調及制定更進取的策略，從全球各地採購和輸入零碳能源。」林超英就認為，報告沒有明確提到入口境外由可再生能源生產的電力，是一個遺漏。

林超英原擔任長遠減碳策略支援小組召集人，惟至今年9月底已請辭。（資料圖片／羅君豪攝）

林又促請港府應盡快落實輸入境外生產的再生能源電力，直指「大灣區其他城市比我們早籌謀，隨時搶佔比較近的有利發電基地」，如香港再等的話，將來港人或要捱貴電。對於輸入核電方面，林則認為，反對的民意極強，重提輸入核電是不合適；加上近十年太陽能和風能發電成本大幅下降，已達比核電便宜水平，輸入核電是不化算。