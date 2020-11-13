新冠肺炎．11.13｜機場快速檢測樣本不足需延長　或礙旅遊氣泡

新冠肺炎疫情有惡化趨勢，衞生署衞生防護中心今日( 13日）公布，共有6宗新增新冠肺炎確診個案，當中包括昨天已公布的2宗源頭不明個案，兩名無源頭患者分別居於旺角和大埔。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受訪問時表示，近日持續在不同社區出現多宗本地源頭不明個案，認為存在爆發第四波疫情的可能性，情況令人擔心。 港大分析近日個案，發現基因排列與尼泊爾輸入個案相似，料近日疫情是由輸入個案引起。

新冠肺炎｜機場深喉唾液檢測走漏病人 女患者經自願快速測試確診

【23:03】RT-PCR核酸檢測一向被譽為新冠病毒測試的「金標準」，惟近日卻出現漏網之魚。一名從英國抵港的23歲女子（第5421宗個案）抵港後，在機場接受了強制的RT-PCR深喉唾液檢測，以及自願性質的RT-LAMP漱口水快速測試。她的PCR結果呈陰性，但LAMP結果呈陽性，入院後正式確診。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，年輕人未必擅於「向後索之後先吐口水」，導致樣本質素欠佳。而呼吸系統專科醫生梁子超稱，人類呼吸道的範圍廣，每人的病毒量位置分布也略有不同，「可能有啲人口腔多啲病毒量，有啲人鼻咽多啲，有啲人喉嚨多啲」，故檢測結果會有差異。「檢測陰性都未必係安全，之前都一定有走漏過病人入社區。」

【22:50】衞生署由10月28日起，在香港國際機場就一項RT-LAMP快速核酸檢測技術進行評估測試，以評估靈敏度及可靠性，由抵港人士自願參加。據悉，由於參加人士不足，測試會由原定為期兩周延長一周。由於該評估測試仍在進行中，政府會分析測試的數據並考慮適時作出公布。換言之，若未能在本月22日落實，經新加坡旅遊氣泡計劃來港旅客，將需在機場等候唾液核酸檢測結果才能離開。

學費25萬弘立幼稚園爆上呼吸道感染 本周暫有238校有學生中招

【21:15】衞生防護中心今晚公布正調查3宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及1間幼稚園及2間小學，一共62名學童染病。中心表示，會為出現上呼吸道感染爆發的學校，安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生作新冠肺炎病毒檢測，並建議有關班別在獲得檢測結果前，停課不少於三日。受影響的學校分別為中西區弘立幼稚園、觀塘區聖公會油塘基顯小學，以及東區香港中國婦女會丘佐榮學校。衞生防護中心指，自本周日（8日）至今，一共有238間學校爆發上呼吸道感染，較上周多九倍，染病人數達2,281人。

【20:05】運輸署表示，歡迎的士業界對抗疫工作提出建議。有關隔板的規格和安裝須合乎香港法例第374章《道路交通條例》及其附屬法例的規定，以確保有關安裝不會影響行車駕駛及乘客的安全。 就有關的士內部安裝防疫隔板一事，署方未有收到業界所提供的相關資料。

新冠肺炎｜梁卓偉︰尼泊爾輸入個案觸發本地傳播 促收緊豁免規定

【19:09】本港新冠肺炎疫情反彈，香港大學醫學院院長梁卓偉今日（13日）接受媒體訪問時表示，近日新冠病毒的即時繁殖率已超過1，若勢頭繼續上升，第四波疫情非常可能發生。他指，現在的豁免檢疫途徑仍然比較多，認為收緊豁免人士規定「急不容緩」。他又說，現時入境人士的檢疫地點分散，建議設立檢疫人士指定酒店，避免酒店內發生交叉傳染。

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新冠肺炎｜增6宗確診4宗屬本地 就讀浸大協恩中學實習教師染疫

【14:08】衞生署衞生防護中心公布，截至11月13日零時零分，中心正調查六宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計5437宗。

新增個案中有兩宗為源頭不明的本地個案，其餘兩宗與本地個案有流行病學關連。第一宗源頭不明的個案涉及一名56歲男病人（#5432）。他於11月7日出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，11月9日向一間私家診所求診，翌日遞交深喉唾液樣本。病人於沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館工作，最後一日上班日期為11月9日。

新確診的浸大女生在協恩中學實習，學校今起停課兩周。（資料圖片）

第二宗源頭不明的個案涉及一名65歲男病人（#5433）。他於11月9日出現發燒、咳嗽和流鼻水，11月10日向油麻地賽馬會普通科門診診所求診，翌日遞交深喉唾液樣本。病人為退休人士。

【12:22】尼泊爾駐港領事館今早在其Facebook專頁上公布，接獲衛生署通知，昨日被通知新冠肺炎結果為陽性的領事館職員，結果原來呈陰性。該名員工已毋須檢疫並能正常返回工作崗位，領事館的服務亦正恢復。

（尼泊爾駐港領事館Facebook專頁截圖）

【10:49】消息指，今天新增6宗確診個案，當中包括2宗本地源頭不明個案，由於這兩宗個案在昨天的疫情記者會已公布相關資料，今天將不會有記者會。

新冠肺炎｜許樹昌：有爆發第四波可能性 情況令人擔心

【09:49】中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受港台節目《千禧年代》訪問表示，近日持續在不同社區出現多宗本地源頭不明個案，認為存在爆發第四波疫情的可能性，情況令人擔心。

許樹昌指，第三波疫情開初，先出現單位確診數字，突現急升至雙位數，再演變為三位數，當中亦涉及司機群組，且個案感染源頭不明，狀況與目前有可能類似，但仍需要時間再做追蹤及觀察，目前應要盡快遏止疫情，包括為高危群組做檢測，盡快將陽性個隔離，以防繼續在社區傳播。

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上呼吸道感染｜幼稚園校長：停課安排較急 防疫或存漏洞須檢視

【08:45】上呼吸道感染個案本周內突然急增逾千宗，「重災區」幼稚園及幼兒中心周六起須停課14日。教協理事兼幼稚園校長關淑玲今早出席港台節目《千禧年代》表示，由於上呼吸道感染個案不斷增加，為保障小朋友健康，局方須暫停面授，「都無辦法，逼於無奈接受。」

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