網傳冠忠旗下跨境車公司推停薪留職　跨境車業界：再唔開關就滅亡

新冠肺炎疫情下，跨境交通停頓多月，網上流傳冠忠巴士旗下的跨境轎車公司Trade Travel (Hong Kong) Limited，要求員工由12月1日起停薪留職，直至另行通知；假如不接受安排，則向公司提出遣散，12月1日起正式離職。《香港01》記者晚上就事件致電冠忠巴士主席黃良柏，對方稱不方便回應。 港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，疫情下跨境車業界「一毫子收入都無」，直言「再唔開關呢行就滅亡」。他表示，除了極少數兼營本地運輸生意的公司，未需全部司機停薪留職，估計其餘全行約2,000名跨境司機，都在放無薪假，形容業界「好絕望」。

信件列供員工選擇停薪留職或要求遣散

網上流傳一封Trade Travel (Hong Kong) Limited發出的信件，要求員工從「停薪留職」，或「提出遣散要求」中選擇。前者指，員工自願接受由12月1日起放無薪假，直至另行通知，日後無輪僱主或僱員提出遣散安排，雙方都同意不會要求對方給予代通知金。後者則指，不接受無薪假，向公司提出遣散要求，12月1日離職。記者曾致電冠忠巴士主席黃良柏，對方稱不方便回應。

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直通巴士協會：業界已一毫子收入都無

港粵直通巴士協會秘書長張劍平稱，疫情下由2月開始，跨境運輸業界已「一毫子收入都無」，不少職員均停薪留職，已非新鮮事。他表示，大部分司機都理解停薪留職安排，全行2,000多名司機中，預料絕大部分都放假薪假，相信只有少部分兼營本地運輸業務的公司，才毋須全數停薪，否則「（開支）可減則」，一般公司只保留部分必須要的行政人員。

對於跨境運輸業境的境況，張劍平直言：「好絕望」，而且政府又無意推下一輪補就業計劃，直言「再唔開關呢行就滅亡」。他希望政府可針對性地，協助疫情下特別受影響的業界。

翻查資料，Trade Travel (Hong Kong) Limited於今年2月時，已解僱全數中港跨境轎車部司機，有員工冠忠巴士集團總部抗議及請願。另外，本月初冠忠巴士發盈警，受疫情影響，預期截至9月底，中期虧損不少於8,000萬元，按年擴大6.27倍。

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