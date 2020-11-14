新冠肺炎｜確診男保安曾到旺角金御海鮮酒家　經理：全員通過檢測

本港今日（14日）新增8宗確診個案，本地個案有3宗，其中1宗為源頭不明個案。患者為58歲男保安人員（個案編號:5439），其兩名家人有病徵、屬初步確診。 男子在莊士倫敦廣場任職夜間保安，11月11日最後上班，3名與他一同上班的同事需檢疫。他於11月6日曾與3名朋友在旺角彌敦道655號胡社生行3樓的金御海鮮酒家用膳。 涉事酒家經理表示，昨晚（13日）接到政府通知，指有確診者曾在本月6日光顧酒家，酒家全部30多名員工，曾在11月8日遞交樣本接受新冠病毒檢測，至今無任何員工確診，昨晚清潔公司亦已到場消毒。

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記者在下午五時多到涉事旺角金御海鮮酒家視察，酒家所在的大廈，地下設有體溫探測儀及搓手液，但沒有職員要求入內者必須潔手。

酒家晚市時段在六時才開始，故現場未見食客，有職員則在現場消毒。金御海鮮酒家經理陳先生表示，昨晚接到政府通知，指有確診者曾在本月6日光顧酒家，由於酒家全部30多名員工曾在11月8日，遞交樣本接受新冠病毒檢測，至今無任何員工確診，故不感擔心。

陳續說，暫時沒接獲政府安排要求員工要再接受檢測，惟安全起見，已安排清潔公司昨晚到酒家消毒，其餘時間亦會提醒員工要多消毒電梯等公共位置，每日「落場」時間亦會以稀釋漂白水清潔餐牌等。

他又說，該酒家法定可接待人數上限為250人，但疫情下酒家生意受影響，即使政府早前放寬人數上限至六人一檯，入座率最高只有約六成。

58歲男患者在莊士倫敦廣場任職夜間保安，11月11日最後上班。（鄧穎琳攝）

至於確診保安工作的莊士倫敦廣場，大門口有告示標明多間食肆繼續營業，體溫檢測位置則有商場服務人員看守。職員表示，昨日整個商場已進行消毒，其餘查詢需待公關部門回覆。

據知，商場內設有管理處，亦設有保安人員可使用的休息室。現場仍見有保安人員當值，但被問到是否得悉有同事確診時，他稱須由公司統一回覆。