新冠肺炎｜袁國勇拆解四大爆發原因　趨勢似踏入第四波疫情

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（14日）表示，近日本港的源頭不明確診個案增加，但流行病學的數據只能夠回顧，故未能判定是否第四波是否開始，「睇個勢就似係。」他表示，本港共有4個因素可以導致爆發，分別是邊境檢疫、食肆及酒吧未有嚴謹遵守防疫措拖、檢測普及率低，以及市民未有記錄行蹤。

袁國勇出席健康講座，會後見記者表示，本港似乎開始爆發第四波疫情。（高仲明攝）

袁國勇指出，本港共有4個因素可以導致爆發，分別是邊境檢疫、食肆及酒吧未有嚴謹遵守防疫措拖、檢測普及率低，以及市民未有記錄行蹤。

他稱，因為邊境控制不能夠做到滴水不漏，只可以捉到95%確診者，「只可以將頭14日病發的人捉出來，但有5%潛伏期可以去到24、25日，即你每捉到19個多數會走漏一個。」政府會將獲豁免檢疫入境人士數目減到最低，並要在酒店內進行檢疫，而有外交豁免權的人士亦只能夠點對點外出。對於內地港人可以免檢疫回港，他則認為，內地港人對本港的威脅不大。

袁國勇又重提，食肆及酒吧未有嚴謹遵守防疫措拖，批評市民歡渡萬聖節後，一星期內便出現源頭不明的個案，「好多都沒有遵守到應遵守的防疫條例。」

雖然不少私家醫生已有免費檢疫提供，惟袁國勇指檢疫率只有約20%，導致容易走漏個案，同時無法要求所有人強制檢疫，加上在本港實行有困難，「全民檢測好難做，例如佢喺慈雲山做完無事，然後佢去咗蘭桂坊，染咗病可以帶返慈雲山。」最後，袁國勇也認為市民未有記錄行蹤，令到政府的追蹤工作進度慢且有難度。

袁國勇提倡，政府要增加市民檢測的誘因使市民參加檢測，「有病徵都不肯去檢測，因為他怕失去工作沒有收入，他們很多是草根階層真是有困難」，故與政府開會時也曾表達，若市民確診入院亦能夠得到相關收入，但有關措施仍在商討。

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