限桌令前酒樓人頭湧湧　趕六人一枱「尾班車」：政府把關不力

本港疫情反彈，當局再收緊防疫安排，一度放寬半個月的限桌令，明日起打回原形，由6人一桌變回最多4人一桌。記者今（15日）於九龍灣視察，酒樓內不乏趕趁死線前相聚的市民，珍惜6人同枱飲茶的「最後機會」。 有市民認為，港府政策朝令夕改，且自相矛盾，未有嚴格把關邊境防疫，但處處限制港人；有市民則認為收緊安排做法合理，認為可助遏止第4波疫情爆發。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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Patsy及湯小姐今結伴飲茶聚舊，兩人不約而同指，自疫情後已盡量減少外出，吃飯人數亦有限制，曾相聚舊友飯局，16人共同聚餐，結果需要分枱坐，未能暢聚，「安全至上，都無辦法。」兩人又指，知悉今天是6人限桌令最後一天，「（明天起）多過4個人的話，惟有喺屋企食，或者分枱。」

食客：酒吧場所最高危 唔戴罩周圍行

湯小姐認為，港府收緊安排做法合理，因疫情近日加劇惡化，且港人出現抗疫疲勞，紛紛回復常態外出，擔心社區傳播風險擴大。她又認為酒吧傳播風險較高，因有不少外國人光顧，惟他們的防疫意識相對偏低，Patsy亦指，部份酒吧未有嚴格遵守社交距離措施，食客亦未必完全自律，「會除低口罩周圍行，同其他人距離好近，有啲甚至會滿場飛。」

吳先生今日則相約3名友人吃下午茶，他指，政府政策朝夕令改，亦自相矛盾，「一邊放入入嚟(邊境防疫措施有漏洞)，一邊限制港人」，他又直言，對港府的防疫措施已無期望，「已經（對政府）採放棄態度。」

本港疫情反彈，食物及衞生局局長陳肇始昨會見記者時表示，所有食肆及酒吧的堂食營業時間，將縮短至上午5時至晚上11時59分。酒吧及酒館不得多於2人一桌，其他食肆不得多於4人一桌，顧客人數均不得多於座位上限的50%。措施將由明日（16日）起生效，為期11天至11月26日。

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