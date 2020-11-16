進口意大利冰鮮牛肉或含獸藥殘餘　食安中心籲勿食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）公佈一批由意大利進口的冰鮮牛肉Fassona Beef Carpaccio 750g，被檢出含有獸藥殘餘地塞米松，呼籲市民不要食用，已聯絡有關進口商跟進回收。

食安中心指一款來自意大利的冰鮮牛肉產品含有獸藥殘餘。

含地塞米松可影響生育

食安中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，指一款來自意大利的冰鮮牛肉產品：Fassona Beef Carpaccio 750g，被檢出含有藥物殘餘地塞米松，正進行回收。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。初步調查發現本港進口商 Longino & Cardenal Ltd 曾進口部分受影響產品。上述進口商已按中心指示展開回收。

本港進口商 Longino & Cardenal Ltd 已按中心指示展開回收受影響產品。

產品資料如下：

產品名稱：Fassona Beef Carpaccio 750g

來源地：意大利

進口商：Longino & Cardenal Ltd

批次：22423

生產日期：二○二○年十月二十日

此日期或之前食用：二○二○年十一月十九日

含獸藥殘餘或影響生育

發言人指地塞米松是一種獸藥，有動物硏究顯示長期過量從食物攝取地塞米松可能引致生育問題，而根據樣本驗出的地塞米松含量，在正常食用情況下對健康造成影響的機會不大。

發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。