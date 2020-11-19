【新冠肺炎】輝瑞最快11月20日申請緊急使用許可　料12月中獲批

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國醫藥公司BioNTech合作研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的第三階段臨床測試取得95%有效率，而且沒有嚴重副作用，因此準備向歐美申請緊急使用許可，預計最快在12月中獲批准，並希望可以在聖誕節前開始出貨。

BioNTech行政總裁沙欣（Ugur Sahin）11月18日向路透社表示，公司準備在20日向美國申請緊急使用許可，他認為如果一切順利，預計可以在12月中獲得許可，然後在聖誕節前開始供應各地。

全球逾4.3萬名志願者參與有關試驗，當中有170宗出現疾病個案，其中162人屬於注射安慰劑組，8人屬於注射疫苗組。10人有出現嚴重的新型冠狀病毒病症，其中一人來自注射疫苗組。

輝瑞新冠疫苗公布其高達九成的有效率後，俄羅斯疫苗Sputnik V在兩日後也聲稱其有效率達92%。俄羅斯在這場「疫苗競賽」上，似乎很想問鼎首位。（AP）

輝瑞與BioNTech合作開發的疫苗為mRNA疫苗，運作原理與常用的典型疫苗不同，mRNA疫苗利用載有病毒遺傳碼的載體，進入人體細胞讓細胞自行製造病原體，刺激免疫反應。公司早前曾指有效率超過9成，而另一美國藥廠莫德納（Moderna）則在11月16日表示，其疫苗有效率達94.5%。

輝瑞估計在今年內可以生產5000萬劑疫苗，為2500萬人提供保障，而在2021年的生產量可以增至最多13億劑。該公司同時表示會在2021年上半季為巴西提供數以百萬劑疫苗，並會在明年起向歐盟、德國及日本運送疫苗。

不過輝瑞疫苗的最大挑戰是物流問題，其疫苗需要儲存在零下70度的超低溫環境，即使可以存放在一般雪櫃最多五天或在保溫盒內長達十五天，但另一美國藥廠莫德納（Moderna）的疫苗則可以儲存在零下20度的環境六個月，或在2至8度的雪櫃內保存三十天。

雖然美國兩間藥廠在疫苗研發上取得理想結果，世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）認為，可能需時四至六個月才在全球出現大規模接種疫苗。

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