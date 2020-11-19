新冠肺炎｜中大李瑞山：娛樂場所易成大型傳播鏈　防疫忌一刀切

中大醫學院一項研究發現，本港首兩波新冠肺炎疫情中，酒吧或卡拉OK等娛樂場所是出現傳播次數最多的環境。中大醫學院防治傳染病研究中心副主任李瑞山今日（19日）在港台節目《千禧年代》中解釋，本港食肆人流多，惟逗留時間短，多屬短暫傳播，反而娛樂場所入場人數不定、前往者多互不相識，逗留時間長，且一般接觸非單次，易構成一條長的傳播鏈，「群組接觸群組再擴散出去」。 李表示，曾有酒吧群組的傳播鏈長達26天，延伸到30個接觸場景，影響達90人。他呼籲港府制定防控措施時不宜一刀切，而是針對不同接觸環境規限。

李瑞山表示，在娛樂場所消遣的顧客大多互不相識，加上逗留時間長，易造成群組與群組間傳播，形成傳播鏈的能力，較食肆更高。 （資料圖片／鄭子峰攝）

中大研究以網絡分析新冠肺炎的傳播與接觸環境（住所、日常生活、社交、工作上學，以及醫療保健）關係。李瑞山說，研究發現本港第一、二波疫情中，娛樂場所的社交活動影響是五項接觸環境中最大，「娛樂場所的傳播鏈長，群組接觸群組再擴散出去」。

中大研究發現，本港第一、二波疫情中，娛樂場所的社交活動對疫情的影響比食肆更大。（資料圖片／羅君豪攝）

李瑞山解釋，本港食肆人流多、外出食飯文化普及，惟一般食客停留時間短，接觸只會構成短暫群組，故食肆及家居傳播多屬規模細的零星群組，影響約一至兩人，群組傳群組機會較細，不構成社區的大傳播鏈。反之娛樂場所人數不定、前往者多互不相識、逗留時間長，且一般屬非單次接觸。

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他舉例指，今年二月至六月有酒吧傳播鏈長達26天，延伸到30個接觸場景，影響達90人，是因為屬「群組接觸群組」，即一個娛樂場所的個案可連接至7個場所。

李瑞山建議政府制定防控措施時不宜一刀切，應針對不同接觸環境作不同決策，如食肆減少每桌人數合適，但餐桌間的距離，應比限制食肆可容納食客人數百分比更重要；他認為戶外風險較低，戴口罩後「只要不是一大班人長時間走在一起，已可接受。」