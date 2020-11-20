工會稱酒店檢疫人士會「偷走」：到樓下取外賣、在酒店餐廳進食

政府禁止訪客探訪酒店強制檢疫人士禁令實施，香港酒店工會主席徐考澧今日（20日）在港台電台節目中指出，檢疫人士的探訪者並不多，反而檢疫人士「偷走」外出的機會更大，「可能同隔離吹下水、去走廊食下煙，落去下面拎吓外賣，可能著長袖衫遮住手帶落酒店餐廳食嘢。」 此外，政府將酒店旅館納入處所令，每間房限4人，以限制Staycation情況，而酒店業界與食衞局昨日亦就限制酒店內群組聚集的措施會面。他指，不少酒店業員工正放無薪假，人手不足，難以安排人手做監控工作，質疑政府變相將防疫責任推予酒店業。

香港酒店工會主席徐考澧。 （資料圖片／盧翊銘攝）

有酒店檢疫人士「偷走」

徐考澧說，若有人想遞送物資予檢疫人士，一般會把物資放在前台，然後交由職員轉送。不過，有部份酒店因人手不足，職員會為他們在升降機「拍卡」，讓訪客自行送物資，但要求他們放下就要離開、不能入房，「但都有啲情況，佢哋上左去之後，就好耐都唔返落嚟。」

徐考澧指，檢疫人士的探訪者人數不多，反而酒店檢疫人士偷走的機會更多，「可能同隔離吹下水、去走廊食下煙，落去下面拎吓外賣，可能著長袖衫遮住手帶落酒店餐廳食嘢。」當酒店職員見到違規情況後，會呼籲檢疫人士返回房間。

他又指，現時檢疫措施有不少漏洞，例如檢疫人士由機場前往酒店時，都要乘搭交通工具，在約兩星期前，他亦在糖水店見過有手帶的檢疫人士想光顧。

仍然有不少人在酒店房聚集

徐考澧指，因派對房間、麻雀館等早前重開，故多人聚集的staycation頻率已較之前少。不過，仍有不少人不守規則，「有時同事巡走廊，都會聽到一間房好多喧嘩聲，都知裡面係多人。」

▼11月16起收緊防疫措施▼

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質疑酒店能否擔任監察工作

徐考澧說，就多人聚集的Staycation問題，現時不少酒店職員正放無薪假，酒店人手不足，難安排人手做監控工作。他批評政府與業界，就新規例的諮詢時間很短，亦無打算安排人手，變相將防疫責任推予酒店業，「本身淨係做酒店營運工作，啲同事都做到死，可能而家都仲有人要OT，一人OT一至兩個鐘無得補錢，仲邊度可以抽到身出嚟再做監察？」