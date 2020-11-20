過去七日共錄13宗無源頭個案　倒數兩天　新加坡旅遊氣泡可續推？

新冠肺炎疫情急速反彈，食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）表示，本港今日新增26宗確診，今日另有超過30宗初步確診；政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，目前第4波疫情似乎已開始，而源頭有機會來自尼泊爾輸入。香港與新加坡合作的旅遊氣泡將於周日（22日）啟動，推出在即，現時究竟能否如期進行？陳表示，現時仍以雙方有熔斷機制處理，即不明源頭個案的7日移動平均數要低於5宗才可繼續推行。記者統計數據，截至今日，平均7日的不明宗頭個案為每日1.86宗。

今日（20日）有7宗源頭不明個案，即7日平均有1.86宗。

食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）表示，新增個案中，多達21宗屬本地感染，包括多宗無源頭個案，然而，香港與新加坡合作的旅遊氣泡將於周日（22日）啟動，雙方旅客可以在當地旅遊而不需要進行為期14天的強制檢疫。在兩地「航空旅遊氣泡」機制下設有「熔斷機制」，7天平均超過每日5宗源頭不明個案就會暫停安排，即合共35宗個案，而截至今日，平均7日的不明宗頭個案為每日1.86宗。

陳肇始表示，現時新加坡與港推出的旅遊氣泡，仍以雙方有溶斷機制處理，即7日內合共35宗不明源頭個案以下才可實行。（資料圖片 / 羅君豪攝）

由11月14日至20日的7天限期內，暫時共有13宗源頭不明個案，按照機制，旅遊氣泡將繼續推行。然而若未來兩日有超過22宗的無源頭個案，即有可能無法順利推行，相信首日的200名旅客率先受到影響。

此外，回港易計劃將於下周一（23日）推出，陳表示，內地疫情非常之好，境內個案主要是小量的輸入個案，而內地回港人士的預約已展開回港易，港府將會一直檢視有關情況。