旅遊氣泡｜無源頭個案日超5宗兩日內暫停　商經局：回港要檢疫

本港與新加坡合作推行雙邊「航空旅遊氣泡」，不過當任何一地平均每日的無源頭個案多於5宗時，協議便會暫停。近日本港疫情再度反彈，商經濟局稱，兩地的專屬航班會於平均無源頭個案平均數超過5宗後的兩日暫停，身在新加坡的香港居民屆時須乘搭非專屬航班從新加坡回港，但回港後須進行強制檢疫。

港府與新加坡將推行雙邊「航空旅遊氣泡」安排，並於11月22日開始。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

香港與新加坡合作的「航空旅遊氣泡」將於周日（22日）開始，不過本港的疫情反彈，今日（20日）便錄得21宗本地個案，當中9宗屬源頭不明個案。按照早前兩地同意的機制，當兩地的連續7日平均超過每日5宗源頭不明個案便會暫停安排，按現時本港的疫情發展，未知旅遊氣泡是否能夠繼續推行。

旅客要自行乘搭非專屬航班回兩地

商經局則表示，「航空旅遊氣泡」的規模可隨時作出調整，專屬航班數目可作增減，甚或暫停，以配合兩地疫情的最新發展。若兩地的連續7日平均超過每日5宗源頭不明個案，「航空旅遊氣泡」的安排將會於兩天後（從公布日起計）開始暫停，身在新加坡的香港居民，可以乘搭非專屬航班從新加坡回港，但回港後要遵從當時的檢疫，或檢測安排。

確診數字下跌時翌日可恢復航班

當疫情再次回穩，即兩地7天移動平均數字並沒有超過每日5宗源頭不明個案，「航空旅遊氣泡」可於翌日恢復。

局方強調，新加坡及香港的衞生部門會互相通報相關的統計數據，並密切留意疫情發展，保持溝通，在有需要時作調整或暫緩安排。新加坡民航局則指，已經與當地衞生部緊密合作收集資訊，會在短期內通知公眾最新情況。

▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼

+ 7 + 7 + 7

新加坡《聯合早報》引述民航局報道，指新港兩地政府就疫情局勢保持密切聯系，正與衛生部緊密合作收集資訊，短期內會通知公眾最新情況。