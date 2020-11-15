新加坡旅遊氣泡難惠旅遊業？前線領隊：團費貴保險未明，邊個去？

新冠肺炎持續，港府近日公布達成與新加坡建立「旅遊氣泡」，似乎為停擺多時的旅遊業帶來曙光，但對業界人士而言卻似乎是杯水車薪，旅遊業(外遊)領隊及導遊工會主席湯劍生更形容是不切實際，「新加坡最多都係去一個星期，團費已經唔平，有邊個會俾多4000蚊做檢測？政府根本離地，只係氹人開心」。他指「旅遊氣泡」有助恢復兩地商業往來，但對旅遊業則幫助不大。業界亦對此存不同顧慮，例如港人萬一於新加坡確診，屆時旅遊保險會否涵蓋、當地醫療系統能否負荷，都是未解問題。

旅遊業(外遊)領隊及導遊工會主席湯劍生形容新加坡「旅遊氣泡」不切實際，指有助恢復兩地商業往來，但對旅遊業則幫助不大。（林頌華攝）

從事外遊領隊廿多年的湯劍生指，以往一般前線員工的底薪為2000元，於旺季帶長線團可令月入達三至四萬元，短線團則兩萬元左右。不過受到上年社會運動影響，來港旅行團大幅減少，大部分領隊和導遊薪金減至6000元，令基本生活拮据。

加上今年疫情來襲，旅行團減至近零，大部分的前線員工因此被逼停薪留職，「前線完全係零收入！受打擊之前，唔少同行每月都係啱啱夠使！」湯劍生坦言，今年旅遊業情況比2003年「沙士」更差，因為當年疫情只歷時數月，而且短線旅行團，如到東南亞國家，仍可開團。他指，當年的領隊和導遊月入大概3000至4000元，相比今年「零開團、零收入」，旅遊業可謂「一潭死水」。

湯劍生指，不少行家因而轉行當保安、清潔工、口罩廠工人，月入大概一萬多元，勉強維生，「其實都好難轉工，連洗碗都唔一定請你，好多公司知道你做旅遊業就唔請你！因為知道你做唔長」。他坦言自己已屬幸運的一群，最近與同行領隊合資創立海味網店，利用過往帶團月入大概一千多元，再加入行多年的積蓄，不需擔憂生計。他透露，最高峰時期月入曾達五萬元，只嘆今非昔比。

今年疫情來襲，旅行團減至近零，大部分的前線員工因此被逼停薪留職。湯劍生坦言，今年旅遊業情況比2003年「沙士」更差。(林頌華攝)

政府曾推出三輪「防疫抗疫基金」及「保就業」計劃，湯劍生直斥政府浪費金錢、不切實際，形容「99%的領隊同導遊都唔會拎到資助」。他解釋，資助款項全落入老闆手上，惟所有領隊現時正放無薪假，政府未有擬定如何防範此問題，故未能惠及前線員工，不符原意。

湯劍生又指，政府暫不推第三期「保就業」計劃，故旅行社倒閉潮正醞釀，「之後又無錢收，佢哋仲開嚟做乜？咁咪全部執笠！」他提到，不少同行皆希望政府能延長「保就業2.0」的每月資助，不只派發半年，「我哋旅遊業估計，最樂觀係下年四月開到團，每月5000蚊起碼要延長到四月」。惟他亦坦言延長資助，對於前線員工而言都只是「吊住條命先」。