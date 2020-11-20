強制檢測｜有病徵病人須2天內交樣本瓶　逾5日未交可被判囚半年

食物及衞生局早前通過《預防及控制疾病條例》第599J章，註冊醫生若懷疑病人患新冠肺炎，可發出書面指示，強制要求病人接受檢測。 醫學會會長蔡堅今（20日）晚表示，食衞局未有提供病徵準則，即由醫生全權判斷病人是否需接受強制檢測。醫生發出書面指示後，需在網上通知衞生署。病人需在48小時內，將樣本瓶交到政府門診；若逾時未交當局會通知私家醫生跟進。倘病人在5日內仍未交回樣本瓶，最高可能被罰款20,000元及監禁6個月。

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醫生走漏眼 將面臨醫委會跟進

政府上周就強制檢測刊憲公告，強制特定人士接受檢測。醫生按臨床判斷，如懷疑某人感染新冠肺炎，可向該人發書面指示，要求其接受檢測。

醫學會等醫生組織今晚與食物及衞生局開會，了解強制檢測執行安排，惟當局仍未敲定實行日期。醫學會會長蔡堅稱，席上3名醫生均提出希望政府列出病徵準則，惟食衞局未有提供，即由醫生臨床判斷是否要求病人強制檢測。

鑑於過往有多宗個案在確診曾多次求醫，都未獲派樣本瓶，食衞局局長陳肇始上周曾表明，若醫生在判斷上出問題而走漏個案，醫委會有特定程序處理。蔡堅稱，現在已別無選擇，只能盡量與病人溝通清楚。

醫學會會長蔡堅。（資料圖片）

醫生發出檢測書後需通知衞生署

蔡堅表示，醫生需自行在網上向承辦商申請樣本樽，每批次包括50個深喉唾液樽，以及5個幼童用的糞便樣本樽，每次可申請兩批，每個樽上均附有條碼。醫生發出書面指示後，需在網上通知衞生署，並提供病人的名字和地址等個人資料。

他表示，病人需在48小時內，將樣本瓶交到政府門診；若逾時未交，當局會通知私家醫生跟進。倘病人在5日內仍未交回樣本瓶，政府就會直接接觸病人，或發出2,000元告票；如病人仍然不交樽，便可能被罰款20,000元及監禁6個月。

醫生每處理一名病人可獲50元行政費

私家醫生每轉介一名病人強制檢測，其診所便會獲得50元行政費。蔡堅坦言強制檢測影響工作量，亦擔心有病人堅持不想接受檢測，會破壞醫患關係。