新冠肺炎｜陳肇始強調政府有決心壓低疫情　不排除再加大力度遏止

新冠肺炎疫情反覆，近日急速以雙位數回升，政府連日收緊社交距離措施，並強制要求特定人士進行檢測。食物及衛生局長陳肇始今日（22日）在商台節目《政經星期天》表示，社區已有很多傳播鏈，單靠政府收緊並不足夠，呼籲市民亦要自律。她又強調，政府有決心將疫情壓到最低，不排除會再加大力度遏止疫情。

▼14間舞室與跳舞群組▼

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陳肇始表示，社區源頭不明個案多，除了加強檢測之外，便是社交距離措施，早前已收緊酒店、酒吧人數等限制，日前亦針對性收緊了措施，包括關派對房間、禁夜店跳舞表演，她又解釋因相關活動不戴口罩、較多人聚集，故風險較高。她指，社區已有很多傳播鏈，只靠政府收緊不足夠，市民要自律，長者盡量留家。



至於在入境方面，政府亦連日來收緊措施，她解釋，宣佈前需與航空公司、不同國家的領事做好溝通，強調「唔係唧牙膏」，衞生署亦會密切留意各地疫情。

一定希望達致零個案 有決心將疫情壓到最低



被問到能否做到「截斷輸入，內爭清零」的目標，陳肇始說措施一直以公共衛生角度制定，但疫情時間較長，市民對部分措施難接受，如認為一直不能有社交活動不理想。她強調，一定希望達致零個案，採購疫苗方面亦密鑼緊鼓進行中，強調有決心將疫情壓到最低。

陳肇始表示，不排除再加大力度遏止疫情。（資料圖片／梁鵬威攝）

她說，政府得知第四波疫情一定會來，故一直努力不懈準備，檢測是很重要的一環，已設立社區檢測中心、47間普通科門診派發收集包等，認為基本是全民措施，「想去做檢測都會去做」，對於有人認為仍不夠嚴，現亦有強制檢測，強調一直有針對性處理，未來會繼續監察疫情，不排除會再加大力度遏止疫情。



本港疫情惡化，與新加坡的「航空旅遊氣泡」延期。被問及回港易計劃有沒有設熔斷機制，她強調會密切留意疫情，「如果疫情有逆轉，一定會監察住疫情，再決定下一步。」

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