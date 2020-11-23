寄養家庭22年照顧逾40兒童　曾伴兔唇女孩5年：送走時不捨似嫁女

領養父母視陌生人的子女如己出的故事時有所聞，促成這些美事的幕後功臣往往是寂寂無名的寄養父母。他們不但在寄養兒童的親生父母無法照顧他們時，暫時擔當起父母的責任，更在部份兒童親生父母放棄撫養權後、社工為兒童配對領養父母期間，給這些無依兒童一個溫暖的家。 擔任寄養父母已經22年，彭生彭太先後照顧超過40個兒童，印象最深刻的是當中一名先天兔唇的女孩。當初把她領回家時，僅是一個月大的女嬰，待到5歲終要送別往美國的領養家庭，照顧她的點點滴滴都是一家人寶貴的回憶。彭生彭太感嘆送她離開時「好似嫁女咁」，同時亦不會忘記「女兒」曾說：「將來會回來搵你」。 雖然年紀日漸老邁，惟希望「做得幾耐就幾耐」，亦希望有更多家庭加入為有需要兒童提供服務，「打開你們的家門，可以讓這些小朋友有個屋企關係。」

擔任寄養父母已經22年，彭生彭太先後照顧超過40個兒童，當中更有一名先天兔唇的女孩。（盧翊銘攝）

送幼子上學看到宣傳單張 決意踏上寄養父母之路

22年前，彭太送年僅3歲的幼子去幼稚園上學時，無意間看到寄養家庭的宣傳單張，回家與丈夫商量後，二人便開始擔任寄養父母之路。多年來這個家庭先後照顧超過40個兒童，更曾協助4名兒童與在美國及香港的領養父母團圓。

起初，二人只提供緊急寄養服務，最近10年則轉為恆常照顧。彭太回憶，第一次照顧的小朋友只有3歲，只因該小童的母親在內地無法來港照顧。得知將要照顧她時，夫妻二人十分緊張，幾乎是嚴陣以待，準備了許多食物和玩具，希望讓這位小女孩可以過得舒適，「佢走嘅時候2個月，係去保良局，其實我哋都會捨不得，但是已經做好了心理準備。」

要有心理準備寄養兒童都會離開

直到照顧的小孩多不勝數，有些短暫相處數月，有些則相處數年，彭生彭太說，有心理準備這些寄養兒童都會離開，尤其他們找到了更好的歸宿，會真心為他們開心，不過偶爾還是會不捨。

照顧兔唇女童5年 攬住睡覺導致求助物理治療

在所有照顧過的小孩當中，有一名患有唇顎裂（俗稱兔唇）的女孩最令一家人牽掛。從出生後1個月寄養在彭生彭太家中，一直到5歲前往美國領養父母家才離開，中間更經歷了兩場兔唇矯正手術……一家人在她身上花了許多時間和精力，「佢走時好似嫁女咁。」

彭太說，最初得知有一名兔唇女嬰在醫院需要寄養家庭照顧時，她感到猶豫，擔心沒有經驗，難以照顧這種狀況的幼兒，惟兒子一句「你不接她，就沒有人接她了」，令彭太把心一橫將她領回家中，「個B當時差唔多要被醫院趕出來。」

女童需住院做手術 一家人要奔波往醫院照顧

然而要照顧她不容易，彭太說需為她尋得特製的奶瓶，才能順利進食。2、3歲時，她需要在瑪麗醫院做手術，解決兔唇問題，當時彭太不僅要打理家中一切，更要奔波前往醫院照看，忙得如同打仗。說起來雖然辛苦，但是彭太講起時總是滿眼的疼愛，她說這個小朋友在夜晚睡覺時，也必須躺在自己的懷中，枕著她的手臂才能睡著，「有時整個手臂都麻痺了，需要去看物理治療。」

美國家庭收養 靠心理治療順利過渡

直到女童4歲時，才找到美國的家庭願意收養她，彭生彭太都覺得這是更好的選擇，惟擔心沒有安全感的「女兒」會難以接受。在幫她準備去美國的一年時間裡，彭太每個星期都會帶「女兒」去見心理醫生，希望她能夠從心中接受這件事，這一點也令家庭轉換十分順利。臨走前，彭太說自己曾經問過「女兒」會不會怨恨自己，誰知道「女兒」竟然很清晰地說，「唔會嬲你，將來會回來搵你。」

送別前夕，一家人準備了許多東西讓「女兒」帶走，甚至搞到行李超重。而這名才5歲的「女兒」更是將自己的玩具、衣物分給家中的成員當禮物，彭太則是分到了「女兒」最心愛的狗仔玩具，「好似分身家一樣，佢走嘅時候我嘅大仔都頂唔順，話咁多小朋友來來去去，呢個最接受唔到。佢走時，就好像嫁女一樣。」

彭生和彭太現在正步向老年，二人卻表示會繼續擔任寄養父母，計劃是做到無力再照顧小朋友為止。（盧翊銘攝）

幫孩子而非幫家長 籲更多家庭加入

轉眼二人也已經步入老年，夫妻二人卻表示會「做得幾耐就幾耐」。為何如此執著這件事，彭生彭太則表示，他們並非幫孩子的家長，更多是希望幫到缺乏照顧的小朋友，「佢哋無左家庭，我哋就比愛佢哋。其實佢哋好簡單，只是需要有一對手臂攬住而已。」

做了這麼多年的寄養父母，彭生彭太大概也有8年未曾出去旅遊，原因是放不下寄養的子女。他們說希望更多的家庭可以加入到他們的行列中去，「打開你們的家門，可以讓這些小朋友有個屋企關係。」