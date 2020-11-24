確診大廈｜新患者分布全港　林建岳前妻謝玲玲獨立屋榜上有名

本港疫情再急速反彈，衞生署昨日(23日)公布新增73宗確診個案。跳舞群組累計133人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者包括多位上流名媛。 衞生防護中心昨晚更新確診者住宅名單，除分布港、九及新界外，多個豪宅單位榜上有名，包括跑馬地比華利山、蔚雲閣、東半山怡園、北角寶馬山花園等；承認確診的麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲，現居的九龍塘獨立屋也上榜，《香港01》昨報道遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌妻子邱吳惠平確診，二人報住的西貢豪宅也在名單內。 另多個大型屋苑亦有上榜，包括九龍灣德福花園、藍田麗港城及杏花邨等。

▼23/12確診者住宅名單▼

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新增患者居所分布港、九及新界，跳舞群組不少人居於「豪宅區」。64歲女患者居於大埔 淺月灣一期(#5695)，另一58歲女士則居於東區丹拿花園1座(#5681)。

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邱達昌妻子確診 二人西貢居所上榜

一名64歲女患者居於九龍塘律倫街2號(#5659)，相信是林建岳前妻謝玲玲，據悉謝居於上址的獨立屋，確診者年紀亦吻合，她不時在大宅內拍照放上社交網站。

名單上另有一名64歲女患者(#5684)，居於西貢銀臺路。遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌，於2006年奪得銀臺路1號豪宅地皮。他昨回覆《香港01》查詢時確認其妻邱吳惠平確診，但未有透露更多詳情，衞生署名單則顯示其屬於跳舞群組。

豪宅以外，亦涉及多個大型屋苑，有確診者分別居於九龍灣德福花園(#5633)、藍田麗港城17座(#5702)及杏花邨47座(#5680)。

▼確診者居所及行蹤▼

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▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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▼荃灣流動採樣亭情況▼

▼回港易計劃實施情況▼

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