新加坡廣祥泰四醬料無標籤含魚　食安中心正回收涉事批次

食物環境衞生署食物安全中心今日公布，四款新加坡進口的醬料可能含有可導致過敏的魚類成分，但未有在食物標籤上標明，已進行回收。中心發言人呼籲，對魚類敏感的人士不要食用有關產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

四款有問題的新加坡進口醬料全屬「廣祥泰」品牌，分別是參芭醬、香脆辣椒、辣椒螃蟹醬及叻沙醬，淨重由200克至1公斤不等，進口商為星馬泰貿易公司。食安中心指，已隨即聯絡星馬泰跟進，進口商已按中心指示展開回收。

對魚類敏感人士可出現呼吸困難

中心指，透過食物事故監測系統，得悉新加坡食品局發出通告指，上述產品可能含有魚類但未有在食物標籤上標明，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。

中心發言人續指，魚類是致敏物的一種。對此敏感的人士進食後，可能出現呼吸困難、皮膚痕癢及紅疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。中心呼籲對魚類敏感的人士不要食用有關產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。