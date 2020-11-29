單日多4名病人危殆　全部涉跳舞群組　年紀最大85歲

第四波新冠肺炎疫情持續，近日涉及跳舞群組的患者愈來愈多。醫院管理局今日（29日）指，截至今早9時，共有11位病人情況危殆，較昨日(28日)多4人。翻查資料，該4人同為跳舞群組患者，包括曾到新蒲崗新光宴會廳的63歲男子、曾到香港仔利群商業大廈勁爆娛樂製作公司的69歲女子；另一名73歲男子雖未曾到跳舞場所，但由於與群組患者在工作上有接觸，現時情況亦惡化至危殆。4人之中，年紀最大為85歲，曾到灣仔Starlight Dance Club。

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醫管局表示，現時共有642名確診病人，於20間公立醫院及社區治療設施留醫，其中11人情況危殆，3人情況嚴重，其餘628人情況穩定；與昨日相比，危殆者多了4人，分別為個案編號5511、5723、5739及5745。

翻查資料，4人同屬跳舞群組，個案5273為69歲女子，居於屯門藍地順風圍，曾到香港仔利群商業大廈勁爆娛樂製作公司。個案5739為63歲男子，居於大埔美新大廈，11月20日開始發病，曾到新蒲崗新光宴會廳。另外，個案5745為居於長青邨青梅樓的76歲男子，他曾到旺角金雞廣場金儷星，其昨日情況仍為嚴重。上述場地均列於強制檢測名單，並與跳舞群組有關。

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至於個案5511則為73歲男子，他未曾到跳舞場所，亦沒有病徵，不過與曾到灣仔三湘大廈Starlight Dance Club的確診者，在工作上有接觸。

嚴重患者方面，在3宗個案中，有1人屬跳舞群組（個案5713），為一名85歲女病人，居於灣仔松柏新邨D座，曾到灣仔Starlight Dance Club。

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